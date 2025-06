Netanyahu: «Hemos atacado el corazón del programa nuclear de Irán»

RT

En un mensaje televisado, el primer ministro israelí confirmó que su país atacó objetivos clave en Teherán y advirtió que la operación continuará hasta eliminar la «amenaza» nuclear y misilística.

Israel se encuentra «en un punto decisivo de su historia», declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu en un mensaje grabado, tras confirmar que pilotos israelíes están atacando «una gran cantidad de objetivos en todo Irán».

Según explicó, el objetivo de la operación es «golpear la infraestructura nuclear de Irán, sus fábricas de misiles balísticos y sus capacidades militares».

Netanyahu aseguró que la operación continuará «todo el tiempo que sea necesario» hasta que se cumpla la misión.

Además, advirtió que Irán «posee capacidades significativas para hacernos daño», pero aseguró que Israel también «se ha preparado para eso». E instó a la población a seguir estrictamente las instrucciones del Comando del Frente Interno, que «salvan vidas».

El primer ministro afirmó que Irán se ha enriquecido con suficiente uranio como para fabricar nueve bombas nucleares y que en los últimos meses ha tomado «medidas sin precedentes hacia la militarización».

Esas acciones, dijo, acercaron al régimen iraní a lograr un arma nuclear «en muy poco tiempo».

El primer ministro también denunció la existencia de un «almacenamiento masivo» de misiles balísticos, capaces de alcanzar Israel en minutos, cada uno con una carga de una tonelada de explosivos. Irán, sostuvo, planeaba producir 20.000 misiles en seis años.

«Por eso estamos actuando para eliminarlos también», afirmó. Y agregó: «No podemos dejar estas amenazas para la próxima generación. Porque si no actuamos ahora, no habrá otra generación. Si no actuamos ahora, simplemente no estaremos aquí».

«Nunca más es ahora»

En el tramo final del mensaje, lanzó una frase con fuerte carga simbólica: «‘Nunca más’ es ahora». Y concluyó: «Hemos internalizado las lecciones de la historia. Cuando un enemigo dice que planea destruirte, créelo. Cuando desarrolla la capacidad de hacerlo, deténlo».

La ofensiva aérea confirmada por Netanyahu representa un giro dramático en la estrategia israelí, que hasta ahora había mantenido sus operaciones en Irán en el plano encubierto o mediante ciberataques selectivos.

Esta vez, el gobierno optó por una acción abierta, con implicancias regionales aún impredecibles. Varios países —entre ellos EE.UU., Rusia y Turquía— llamaron a contener la escalada, temiendo que se desate una guerra abierta en Medio Oriente.