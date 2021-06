Nicaragua exige al gobierno dominicano respeto a su soberanía tras declaraciones “injerencistas” del canciller Roberto Alvarez

Por Robert Vargas

El gobierno de la República de Nicaragua ha dado hoy una dura respuesta al canciller dominicano, Roberto Alvarez, tras este usar su cuenta particular de Twitter para inmiscuirse en los asuntos internos del país centro americano.

Esta tarde, el recurso de información y noticias Ciudadoriental.com ha recibido una copia digital de una comunicación del Ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Denis Moncada Colindres, dirigida a su homólogo dominicano.

En esa comunicación, Moncada Colindres, tacha de “insólitas”, las declaraciones “injerencistas” del jefe de la diplomacia dominicana, quien ha pretendido inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua.

También exige al Gobierno dominicano respetar la soberanía de la República de Nicaragua.

Alvarez dijo en su cuenta personal de Twitter que: “Las detenciones de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro y Arturo Cruz en Nicaragua son un acoso de la oposición ante las elecciones presidenciales de noviembre. Estas medidas anti democráticas indican la creación de un ambiente de intimidación e intolerancia”.

En un segundo post agregó que “Los cargos contra Chamorro y Cruz y la cancelación de personeria jurídica del único partido de oposición con que contaba la Coalición Nacional para enfrentar al presidente Ortega, apuntan a la eliminación de toda oposición democrática. Instamos liberación de Chamorro y Cruz”.

Según cita el portal BBC, Chamorro fue arrestada tras la Fiscalía de Nicaragua imputarla por los presuntos delitos “de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos“.

BBC también informó de que la Fiscalía arrestó a Arturo Cruz por esa instancia “contar fuertes indicios de que este ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo“.

Sin embargo, el canciller dominicano Roberto Alvarez optó por inmiscuirse en los procesos internos del país centroamericano atribuyendo presuntas motivaciones políticas a los dos arrestos.

Alvarez, es un político conservador que actuaría de conformidad con los intereses de Estados Unidos.

Respecto del funcionario dominicano, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, dijo lo siguiente, según consta en la comunicación en posesión de este medio:

Señor Canciller

de la República Dominicana

Don Roberto Álvarez

Sus Manos

Señor Canciller :

Ante las insólitas declaraciones suyas sobre Asuntos Internos que sólo conciernen al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, protestamos enérgicamente en nombre de la Decencia, la Soberanía, la No Intromisión, No Injerencia, y No Interferencia, que de acuerdo a todas las Cartas Internacionales que rigen la Vida Soberana entre los Estados, nos debemos.

El Pueblo y Gobierno de Nicaragua exige al Gobierno de la República Dominicana, respetar nuestra Soberanía Nacional, así como los Procesos Constitucionales, Institucionales, Legales y Nacionales, que desarrollamos de acuerdo a nuestros Conceptos y Prácticas Soberanas, de Estado y de Gobierno.

Nos llama poderosamente la atención, y debemos decir que nos llena de vergüenza ajena, el que un Pueblo Valiente, como el Hermano Pueblo Dominicano sea humillado así, porque en su nombre se cometen ultrajes y atropellos a la Soberanía de Pueblos Hermanos, cuando su propia Soberanía e Independencia ha sido atropellada y ultrajada permanentemente por los Imperios, y en particular por las imposiciones sangrientas de Dictaduras títeres, de parte de los Estados Unidos de América.

Otra vez, en nombre de la Decencia y apelando al Decoro y Honor Nacionales de su Pueblo, que estimamos tanto, exigimos a su Gobierno respeto a Nicaragua. La Política de sometimiento a los Imperios sólo deja a los Pueblos, humillados y ofendidos ante la Historia y ante las batallas que por nuestra Independencia y Dignidad Nacionales estamos obligados a librar, en absoluto compromiso con la Verdad, la Justicia y el Derecho de nuestros Pueblos a Vivir Bien y en Paz.

La Hermandad histórica entre nuestros Pueblos no puede borrarse con bochornosas, degradantes, hostiles y serviles declaraciones políticas.

Saludos Cordiales,

Denis Moncada Colindres

Ministro de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

