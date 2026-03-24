Organizaciones de la sociedad civil apoyan el tratado sobre combustibles fósiles y la convocatoria a la conferencia internacional de Santa Marta

Por Enrique de Leon

Santo Domingo, D.N. La principal conclusión del encuentro del movimiento ambiental celebrado esta mañana para conocer la iniciativa a favor del Tratado sobre Combustibles Fósiles y la Conferencia Internacional de Santa Marta para la transición más allá de los fósiles, es invitar al Gobierno dominicano a que se incorpore a estos esfuerzos colectivos y participe en este evento que se efectuará el 28 y 29 de abril próximo, en Santa Marta, Colombia.

Las organizaciones argumentaron que la República Dominicana en su condición de Estado insular tropical está sufriendo la pérdida de territorio por el aumento del nivel del mar y está permanentemente amenazada por los efectos extremos del cambio climático como huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías.

Igualmente, manifestaron que el país por ser importador neto de energía, comienza a padecer de manera directa en su economía la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles a causa del conflicto bélico en Oriente Medio.

“Por estas razones la República Dominicana debe unirse a esta iniciativa de países que poseen una mayor ambición para enfrentar la principal causa del cambio climático que es la quema de fósiles para generar energía”, comentaron.

Delegación internacional

En el encuentro, los integrantes de la delegación internacional que está en el país promoviendo la propuesta para un tratado sobre los fósiles y la celebración de la Conferencia internacional de Santa Marta, presentaron los detalles de ambas iniciativas.

Expusieron sucesivamente en la actividad Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica de la iniciativa del Tratado sobre Combustibles Fósiles, Amira Serhani, responsable de las relaciones gubernamentales de esta iniciativa, y Sergio Díaz abogado internacionalista director legal, con especial énfasis en derecho ambiental y derecho de los tratados.

Explicaron que el tratado sobre combustibles fósiles es un instrumento innovador del multilateralismo, ya que no se trata de un texto al cual los países se deben adherir.

Definieron el convenio como un proceso en el cual los países participantes elaboran su contenido de manera conjunta a partir de sus propias realidades y convicciones.

La Conferencia Internacional de Santa Marta, convocada por el gobierno Colombiano, se realizará desde el 24 al 28 de abril una serie de encuentros presenciales sobre diferentes aspectos con la participación de la sociedad civil que alimentarán la agenda que discutirán los Estados.

Punta Catalina y las barcazas de Los Negros

En el evento, Franklin Ubrí de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, presentó la lucha que por más de diez años se ha estado librando contra el carbón de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, y de otras plantas existentes en el país.

También, Juan Adalberto Beltré de la Unión Anti Barcazas de Los Negros, narró la lucha que sostienen la comunidad de Los Negros y la provincia de Azua contra las barcazas de la empresa turca Karpowership fondeadas en esta localidad, en la zona de amortiguamiento del área protegida Refugio de Vida Silvestre de Puerto Viejo de Azua.

En el acto que se celebró en esta Ciudad participaron dirigentes y militantes de la Coalición Ambiental del Este, la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, la plataforma RD100% Renovable, la Unión Anti Barcazas de Los Negros, Azua, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, entre otras entidades.

Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC

Instituto de Abogados para la Protección del Cambio Climático, INSAPROMA