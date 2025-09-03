“Organizaciones dominicanas cierran filas en respaldo a Venezuela y contra las amenazas de EE.UU.”

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo. – Más de una veintena de organizaciones políticas, sociales y populares de la República Dominicana levantaron la voz este martes en respaldo a la Revolución Bolivariana y en rechazo a las nuevas amenazas de intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela.

En una declaración conjunta, acusaron al gobierno de Luis Abinader de “asumir un rol de vasallo de Washington” y exigieron que el país defienda los principios de independencia, soberanía y autodeterminación consagrados en la Constitución.

“Rechazamos de manera rotunda las amenazas de intervención estadounidense, el bloqueo criminal, las sanciones y el robo descarado de los recursos de Venezuela”, señala el documento firmado por movimientos de izquierda, campesinos, sindicales y comités de solidaridad.

Los firmantes advirtieron que la presencia de barcos de guerra, submarinos y misiles estadounidenses en el Caribe bajo el pretexto del combate al narcotráfico no es más que una excusa para apoderarse de las reservas petroleras y riquezas naturales de Venezuela.

Además, llamaron a la población dominicana a sumarse a la “Concentración en Solidaridad con Venezuela”, a celebrarse el próximo sábado 6 de septiembre, a las 9:30 de la mañana en la Plaza Bolívar (avenida Bolívar esquina Máximo Gómez).

El manifiesto concluye con consignas tajantes:

“¡Venezuela no es una amenaza, es una esperanza! ¡En Venezuela los yanquis no pasarán!”

Entre los firmantes figuran la Fuerza de la Revolución (FR), el Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Caamañista (MC), el MPD, el Frente Amplio (FA), el Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, el Movimiento Rebelde (MR), el MIU, la Fuerza Boschista, la Unión de Trabajadores Cañeros, la Asamblea de los Pueblos del Caribe, entre otros.

A continuación la Nota de prensa:

Nosotros y nosotras, organizaciones sociales y políticas de la República Dominicana, personas internacionalistas, EXPRESAMOS nuestra más ardiente solidaridad con la Revolución Bolivariana Chavista, su pueblo y legítimo gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, ante la nueva embestida del imperialismo norteamericano.

RECHAZAMOS de manera rotunda las amenazas de intervención estadounidense como corolario de la reiterada y sistemática actitud agresiva contra la Patria Bolivariana, desde un criminal bloqueo, sanciones y acciones terroristas y conspirativas internas, hasta el robo impune del patrimonio financiero venezolano depositado en bancos extranjeros.

Fieles a los principios de libertad, soberanía y autodeterminación de los pueblos y naciones del mundo, defendemos el legítimo derecho que tiene la República Bolivariana de Venezuela a su libre determinación de elegir su propio destino, conforme al ordenamiento internacional, a los tratados y acuerdos que rigen la relación entre Estados y naciones y conforme a las disposiciones de organismos que los mismos se han dado como las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.

DEMANDAMOS de las citadas instancias internacionales exigir a Estados Unidos, el respeto a las leyes y normas emanadas de esas instituciones en diferentes momentos y escenarios a lo largo del desarrollo y convivencia en paz de las naciones que conforman la sociedad moderna del planeta.

RECHAZAMOS los argumentos esgrimidos por el imperio y su representante Donald Trump de desplazar barcos de guerra, submarinos nucleares y misiles en las costas venezolanas y del Caribe, con el pretexto de combatir los carteles del narcotráfico en la región, cuando todo el mundo conoce que no los enfrentan desde dentro del propio territorio estadounidense, territorio en el que sobrepasa de 50 millones la población de consumidores de drogas y sustancias la población de ese país, donde por demás el tráfico interno, se ha convertido en un lucrativo negocio que amasa los capitales de grupos poderosos en Estados Unidos.

RESALTAMOS, asimismo, que en el fondo lo que persigue Trump y el imperio, es adueñarse de las reservas petroleras y demás riquezas naturales de la República Bolivariana de Venezuela, tal como han hecho en otras regiones del mundo donde han desatado guerras y asesinatos de líderes para lograr tales propósitos.

LLAMAMOS la atención respecto al triste y deplorable papel desempeñado por el Gobierno Dominicano ante la hermana nación de Venezuela y otros países que realizan procesos progresistas y democráticos, y DENUNCIAMOS el rol de vasallo asumido por mandatos de Washington, y le exigimos defender y abrazar los principios de independencia, soberanía y autodeterminación como principio y normativa de nuestra Carta Magna y como sentida expresión del pueblo dominicano.

LLAMAMOS al pueblo dominicano y a sus organizaciones sociales y políticas, a personalidades internacionalistas y de pensamiento progresista, a condenar y redoblar la vigilancia ante esta nueva agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, apoyar y redoblar la solidaridad militante, y a exigir el retiro inmediato de los barcos y tropas yanquis de las costas venezolanas y caribeñas.

Como legítima expresión de apego a irrenunciables principios de independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos y naciones del mundo, INVITAMOS al pueblo a participar masivamente en la Concentración en Solidaridad con Venezuela que las organizaciones sociales, políticas y personas internacionalistas, realizaremos el próximo sábado, 6 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, en la Plaza Bolívar, ubicada en la Avenida Bolívar esquina Máximo Gómez, de la ciudad capital.

¡VENEZUELA NO ES UNA AMENAZA!

¡VENEZUELA ES UNA ESPERANZA!

¡EN VENEZUELA, LOS YANKIS NO PASARÁN!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA CHAVISTA!

Firmamos en Santo Domingo, DN., RD., a los 2 días del mes septiembre del año 2025:

Fuerza de la Revolución – FR- / Partido Comunista del Trabajo -PCT- / Movimiento Caamañista -MC- / Movimiento Popular Dominicano -MPD- / Partido Patria Para Todos y Todas -PPT- / Movimiento de Izquierda Unida -MIU- / Movimiento Rebelde -MR- / Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela / Movimiento de Campesinos Las Comunidades Unidas -MCCU- / Fuerza Boschista -FB- / Acción Afro-Dominicana / Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos / Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó / Agenda Solidaridad, RD / Asamblea de los Pueblos del Caribe -Capítulo Dominicano- / Articulación Nacional Campesina / Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba / Comité Dominicano de los Derechos Humanos -CDDH- / Frente Amplio -FA- / Internacional Anti-Fascista -Capítulo Rep. Dominicana- / Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) / Solidaridad Latinoamericana con los Pueblos / Articulación Social de Santiago / Comité Dominicano de Solidaridad con Palestina