Otra noche de represalias: todo sobre los ataques masivos de Irán contra instalaciones energéticas en Oriente Medio Publicado: 19 mar 2026 00:57 GMT

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Irán lanzó en la noche del 18 al 19 de marzo una masiva oleada de ataques que tuvo como objetivo, según Teherán, «instalaciones petroleras vinculadas a EE.UU.» en Oriente Medio.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica indicaron que la ofensiva fue dedicada a la memoria del fallecido ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib, y de otros mártires de los servicios de inteligencia.

Asimismo, enfatizaron que Teherán no buscaba expandir el conflicto a las instalaciones energéticas para no dañar la economía de los países vecinos, pero que la agresión a sus propias infraestructuras ha obligado a cambiar las reglas del juego.

Baréin

Una planta de producción de gas natural licuado en Baréin fue objeto de un ataque masivo por parte de Irán, informó la agencia iraní Fars.

El medio indicó que la refinería está ubicada cerca del puente que conecta la isla de Baréin con Arabia Saudita y es considerada de interés estadounidense. Según las primeras evaluaciones, se registraron graves daños en el puente como resultado de la explosión en las instalaciones.

Catar

Mientras, la empresa estatal de petróleo y gas de Catar, QatarEnergy, informó de un «ataque con misiles» contra la ciudad industrial de Ras Laffan. Según la compañía, los hechos derivaron en incendios que generaron «daños considerables» en las instalaciones. No obstante, «todo el personal está a salvo y hasta el momento no se han reportado víctimas».

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país árabe expresó su más enérgica condena al «brutal ataque iraní» contra uno de los complejos de gas natural licuado más importantes en el territorio catarí. Asimismo, subrayó que el suceso constituye «una grave escalada y una flagrante violación de la soberanía del Estado, así como una amenaza directa para su seguridad nacional y la estabilidad de la región» de Oriente Medio.

Bloomberg detalla que Ras Laffan alberga la planta de exportación de gas natural licuado más grande del mundo y precisa que, aunque su producción se detuvo a principios de este mes, normalmente representa alrededor de una quinta parte del suministro mundial de gas natural.

Arabia Saudita

A su vez, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que cuatro misiles balísticos lanzados contra su capital, Riad, fueron «interceptados y destruidos, pero parte de uno de ellos cayó cerca de una refinería» al sur de la ciudad.

Aunque las autoridades no revelaron el objetivo específico, medios reportaron que se trataba de las terminales petroleras de Aramco. Mientras, en las redes sociales se difundieron varios videos que muestran un intenso resplandor que iluminó Riad.

Posteriormente, Defensa comunicó que se frustraron varios ataques con drones que intentaron acercarse a una planta de procesamiento de gas en la región Oriental, en la costa del golfo Pérsico.

Mientras, Fars informó, citando fuentes, que un misil impactó en la refinería de petróleo de Yanbu, ubicada en la costa del mar Rojo. Se indicó que el principal inversor de esa planta es EE.UU.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.