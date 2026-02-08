Fuente Externa

Santo Domingo, El Club Atlético Pantoja recibirá este domingo al Cibao FC, líder de la liguilla, en un partido vital para las aspiraciones del conjunto capitalino, que busca un lugar en lo más alto de la tabla.

En los últimos años, cada duelo entre estos dos equipos ha recibido el calificativo de clásico, un mote que hace honor a la rivalidad más importante de la Liga Dominicana de Fútbol y que este fin de semana tendrá su tercera edición de la temporada.

Con una victoria para cada cuadro en los choques previos, los Guerreros no solo saltarán al césped del Panamericano para alargar su racha de imbatibilidad como locales (10 triunfos y un empate), sino que también buscarán inclinar la balanza a su favor en la serie particular y escalar hasta la segunda posición de la tabla.

Partido clave

Los Guerreros, que vienen de igualar en su visita a Salcedo en la cuarta jornada de la liguilla, no han conseguido victorias en sus últimos tres compromisos, por lo que cortar esta mini racha con un triunfo sería el resultado ideal. Adolfo Monsalve, entrenador del cuadro capitalino, aseguró que el grupo llega en muy buenas condiciones al partido tras una semana de trabajo que calificó de “muy positiva”, y en la que el clásico comenzó a vivirse desde la primera sesión de entrenamiento.

“Para los jugadores y para nosotros, como cuerpo técnico, este partido es muy importante, tanto como lo es para el público en general del fútbol dominicano. Necesitamos estar muy lúcidos, tener una buena tarde y conseguir el resultado que nos dé la posibilidad de estar más arriba”, señaló el DT venezolano.

Monsalve reconoció que, pese al dominio que sus dirigidos consiguieron en la fase regular de la LDF, la liguilla ha demostrado que la competencia es muy pareja, por lo que emplearse a fondo es básicamente una necesidad.

“Tenemos la convicción de que lo vamos a conseguir y, a partir de allí, seguir creciendo, con la certeza de que somos un equipo muy fuerte y trabajaremos para mantener esa línea”, concluyó.

Regreso importante

La línea defensiva de los Guerreros recibió una buena noticia durante la semana: el regreso a la convocatoria de Alexander Vidal. El defensor central, determinante en la fase regular de la LDF 2025-2026, volverá a la acción tras perderse los últimos dos partidos por lesión y lo hará en el momento preciso. No solo podrá disputar el clásico, sino que también representa un alivio ante la baja de Óscar Florencio, quien no pudo completar los 90 minutos del compromiso disputado el sábado pasado en Salcedo.

Florencio trabajó de manera diferenciada a lo largo de la semana y tendrá que ver el partido desde la grada junto a José Tejeda, Yordy Álvarez y Maximiliano Jerez.

El encuentro entre capitalinos y cibaeños se disputará este domingo en el Estadio Panamericano de San Cristóbal, a partir de las 3:30 de la tarde.