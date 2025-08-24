Fuente Externa

Santo Domingo Este, – Con gran entusiasmo se llevó a cabo la jornada comunitaria “Recicla y Aprende con Paraíso del Este”, una iniciativa que unió a las familias de la zona en torno a la protección del medioambiente y el apoyo a la educación.

El evento, desarrollado en el área del proyecto inmobiliario Paraíso del Este, permitió que más de 100 niños y niñas recibieran mochilas y útiles escolares a cambio de la entrega de botellas plásticas reciclables. Esta dinámica no solo fomentó hábitos sostenibles en la comunidad, sino que también alivió la carga económica de muchas familias en el regreso a clases.

El ingeniero Julio Cabrera, presidente de Pragma Capital, empresa desarrolladora del proyecto, expresó que esta acción es una muestra del compromiso social que asumen con cada comunidad donde tienen presencia.

«En Pragma creemos que el futuro se construye reciclando y aprendiendo. Hoy entregamos mochilas, pero sobre todo sembramos conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno y de apoyar la educación de nuestros niños, que son la base de un mejor mañana”, destacó Cabrera.

El programa contó con el respaldo de la Fundación medioambiental Aecogroup, responsable de la correcta clasificación y manejo de los plásticos recolectados.

En ese sentido, Rubén Sánchez, director de Ecogroup, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas conjuntas.

“Cada botella que se recicla es un paso hacia una comunidad más limpia y un planeta más sostenible. Con esta jornada logramos unir a las familias en una causa positiva, donde todos ganamos: el medioambiente, la educación y la comunidad”, indicó Sánchez.

La actividad incluyó animación infantil, música y refrigerio, así como un espacio de fotografías con el lema “Yo reciclo y aprendo”, lo que aportó un ambiente festivo y familiar a la jornada.

Con acciones como estas, Paraíso del Este reafirma su compromiso de ser un proyecto que va más allá de lo inmobiliario, fortaleciendo los lazos con la comunidad y promoviendo valores de sostenibilidad y responsabilidad social.