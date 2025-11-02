Parque del Prado realiza eucaristía en homenaje a los fieles difuntos

Fuente externa

Santo Domingo.- Con un profundo espíritu de fe, oración y esperanza, el Cementerio Parque del Prado celebró una solemne eucaristía en conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, presidida por Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, obispo electo de Santo Domingo Este, quien compartió con cientos de familias en un acto de recogimiento, consuelo y comunión espiritual.

El camposanto se convirtió en un remanso de serenidad, donde las oraciones, las flores y los silencios se unieron como símbolos de amor eterno. Las familias elevaron al cielo el recuerdo de padres, madres, hermanos y amigos, fortaleciendo su fe en la promesa de una vida eterna.

Durante su homilía, Monseñor Ruiz de la Rosa exhortó a los presentes a tomar el legado y los recuerdos de sus seres queridos, hoy difuntos, para que puedan fructificar en sus vidas. “Que no haya ningún hijo ninguna hija que se olvide de ese legado de quienes han partido. El mejor regalo es no olvidar lo bueno que Dios nos ha regalado a través de ellos”.

La ceremonia, marcada por momentos de oración y reflexión, fue también un espacio para agradecer las vidas que dejaron huellas imborrables y renovar el compromiso de honrar su legado con amor, esperanza y fe.

Con esta celebración, Parque del Prado consolida su propósito de ofrecer un espacio de encuentro y consuelo, donde cada historia de vida es recordada con respeto, gratitud y esperanza.