Partido Comunista del Trabajo (PCT) elige a Aquiles Castro como nuevo Secretario General en su XI Congreso Nacional

Por Jesus Diaz

SANTO DOMINGO – Bajo la consigna “El partido, la lucha de la clase trabajadora, popular de masas y la revolución, es un asunto de conciencia revolucionaria”, el Partido Comunista del Trabajo (PCT) anunció la culminación de su XI Congreso Nacional. El evento marcó un hito en la organización con la elección del Aquiles Castro como nuevo Secretario General, sucediendo a Manuel Salazar.

Renovación y Continuidad Histórica

La elección de Aquiles Castro, reconocido militante con trayectoria desde los años 70 en el MPD y fundador del PCT en 1980, simboliza la unidad inquebrantable del partido. Castro fue presentado por el Secretario General saliente, Manuel Salazar (quien ocupó el cargo desde 1994), y contó con la ponderación de Rafael Chaljub Mejía, primer Secretario General de la organización (1980-1994).

Con este relevo, el PCT ratifica su compromiso con los principios del marxismo-leninismo y la lucha por una revolución democrática y antiimperialista con perspectiva socialista.

Análisis de la Situación Nacional: Alerta ante el Neofascismo

El Congreso denunció lo que define como un retroceso en la soberanía nacional y el auge de corrientes conservadoras en la República Dominicana. Entre los puntos principales destacan:

Soberanía en riesgo: El PCT rechaza la presencia de tropas estadounidenses en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto de Las Américas, calificándolo como una «afrenta a la soberanía» por parte del gobierno de Luis Abinader.

Crítica a la gestión actual: La organización señaló más de 50 actos de corrupción en los dos períodos del gobierno del PRM y denunció una actitud de sumisión a los intereses de EE. UU.

Auge del conservadurismo: Se alertó sobre el crecimiento de la xenofobia racista, la persecución a inmigrantes haitianos y el rechazo a las tres causales, factores que consideran parte de un «nido neofascista» en el país.

Contexto Internacional y Geopolítica

El XI Congreso reafirmó su solidaridad con Cuba y Venezuela ante las recientes agresiones externas y denunció el retorno de la Doctrina Monroe. Asimismo, se analizó el reordenamiento mundial impulsado por la emergencia de China y el bloque BRICS como contrapeso al orden financiero tradicional.

Hacia el 2028: Opción política unitaria para las elecciones de 2028

Como resolución estratégica, el PCT anunció que trabajará activamente para construir una opción política unitaria para las elecciones de 2028. Este compromiso busca agrupar a las «reservas democráticas, patrióticas y de las izquierdas» (tanto orgánicas como no orgánicas) para superar el desempeño electoral histórico y disputar el poder a las élites tradicionales.