Personalidades resaltan legado de Bellas Artes en su 85 aniversario

Por José Nova

Santo Domingo.- En el marco de la celebración de los 85 años de la Dirección General de Bellas Artes (DGBA), varias personalidades del ámbito cultural y artístico han expresado su reconocimiento al invaluable legado que esta institución ha dejado en la cultura dominicana.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó la trascendencia de Bellas Artes en el desarrollo cultural del país. «Llegar a 85 años es la evolución de un modelo que se ha transformado y que ha generado un gran impacto cultural en todo el país. Donde existe una escuela de Bellas Artes, hay mayor formación, mayor rigor artístico y cultural. Los grandes exponentes de la música, artes visuales, artes escénicas y danza han salido de aquí»

Para Salcedo, Bellas Artes es la piedra angular que ha fortalecido a generaciones, no solo como artistas, sino como ciudadanos comprometidos con valores fundamentales como la disciplina y la persistencia. «Este esfuerzo por más de ocho décadas ha valido la pena en beneficio de la cultura del pueblo dominicano».

Marianela Sallent Abreu, directora general de Bellas Artes, refuerza el impacto de la institución, destacando que el modelo de Bellas Artes es único en América Latina.

«No todos los países latinoamericanos tienen un sistema cultural de orden público como el nuestro, que no solo forma artistas, sino que también difunde el arte a través de compañías nacionales como el Coro Nacional, el Ballet Nacional Dominicano, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro Rodante, La Compañía Lírica Nacional, entre otras».

Sallent hizo un llamado a la sociedad dominicana a apoyar este sistema educativo y cultural, que, más allá de formar artistas, también promueve valores que enriquecen a la sociedad en su conjunto.

Haffe Serulle, escritor y dramaturgo, compartió su profunda conexión con Bellas Artes, que comenzó en 1973 y se consolidó en 1990, cuando se convirtió en profesor de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD).

«Bellas Artes es una de las instituciones más importantes del país. Ha formado a la mayoría de los artistas del presente y del futuro de la nación», afirmó Serulle, quien también destacó la importancia de la educación gratuita en las escuelas de Bellas Artes, una oportunidad invaluable para todos.

Ángel Salvador Pérez Martínez (El Pera), reconocido como «Gloria Nacional del Teatro», rememoró su experiencia con la DGBA, resaltando cómo, desde la creación de la institución, se propuso llevar el teatro a las comunidades más alejadas.

«Bellas Artes se convirtió en la madre constitucional de las artes en la República Dominicana. Con el Teatro Rodante llevamos el teatro a los pueblos que nunca habían tenido acceso a él. Fue un proyecto revolucionario, una necesidad nacional», expresó.

El Pera recuerda con cariño los primeros años del Teatro Rodante, cuando logró que comunidades como Pedernales y Jimaní vivieran la magia del teatro por primera vez, transformando la relación de los pueblos con las artes escénicas.

Elsa Núñez, pintora y maestra de artes visuales, compartió su historia personal, resaltando cómo Bellas Artes le dio la oportunidad de formarse como artista, cuando, siendo una niña, se le dio una plaza en la Escuela Nacional de Artes Visuales, a pesar de no cumplir con la edad reglamentaria.

«Si Bellas Artes no me hubiera dado la oportunidad, quizás habría seguido pintando sin la orientación y el título que me permitió ser maestra y profesional en mi carrera», valoró la reconocida artista.

Núñez expresó que Bellas Artes sigue siendo un centro fundamental para que los artistas descubran su vocación y crezcan en su disciplina.

«Estudiar en Bellas Artes fue una experiencia esencial para mi carrera. Las escuelas de Bellas Artes son cruciales para que un artista se dé cuenta de que tiene aptitudes y debe ser constante», dijo.

Una visión hacia el futuro

Hoy, en su 85 aniversario, la Dirección General de Bellas Artes no solo mira al pasado con orgullo, sino que también está proyectando un futuro lleno de oportunidades para las nuevas generaciones. Con la expansión de sus escuelas y programas, como la reciente inauguración de las escuelas de Bellas Artes de Las Terrenas y Santo Domingo Este, la institución continúa cumpliendo con su misión de democratizar el acceso a la educación artística en todo el país.

El ministro Roberto Ángel Salcedo hizo un llamado a la sociedad a que se acerque a la Dirección General de Bellas Artes. «Es un lugar de formación, pero también de encuentro con la cultura».

Con 85 años de historia, Bellas Artes sigue siendo la cuna de artistas, la guía de creadores y el puente hacia el enriquecimiento cultural de la nación.