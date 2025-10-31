Por Joel Andres Suero

Santo Domingo Este. – Dando continuidad a las acciones para frenar el fraude eléctrico, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) desmantelaron múltiples conexiones irregulares en diversos establecimientos comerciales ubicados en la avenida Ecológica, municipio Santo Domingo Este.

Entre los negocios intervenidos por las brigadas de la Pgase y Edeeste figuran MM Auto Adorno, Austria Auto Detailing, Fenatrano R-13, Tony Acosta Auto, Mini Market Blimark, Expreso Shang Hai y Pica Pollo Hambre II.

Según el levantamiento realizado por técnicos de la distribuidora, los establecimientos inspeccionados registraban un consumo conjunto de 191,915 kWh, equivalente a un monto estimado de RD$ 2,541,334.14, que no estaba siendo facturado y que representan una significativa pérdida para la empresa y el Estado dominicano.

En ese sentido, Edeeste puntualizó que estas conexiones ilegales, se transcriben en prácticas que comprometen la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, además de generar pérdidas significativas tanto eléctricas como económicas para la empresa distribuidora.

Tanto la Pgase como Edeeste reiteran su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, evitando de esta forma una sobrecarga en la red de distribución que reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos. Puntualizan que estas acciones fraudulentas sancionadas en la Ley de Electricidad 125-01 terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

Llaman a la población a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.