PLD Consolida Su Unidad Rumbo Al 2028

Por Joselito Feliz

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informa al país que ha iniciado el proceso para delimitar los aspectos generales y el protocolo que regulará el trabajo de los aspirantes presidenciales, con la responsabilidad histórica que caracteriza a la organización y con el firme compromiso de encauzar a la nación hacia un rumbo de progreso, justicia y desarrollo democrático.

En un clima de unidad, fraternidad y alto sentido de responsabilidad, los Aspirantes Presidenciales que, hasta este momento, se han estado movilizando en todo el territorio nacional promoviendo sus aspiraciones dentro y fuera de la estructura partidaria, sostuvieron un encuentro encabezado por el Presidente del Partido, Danilo Medina; el Secretario General, Johnny Pujols; y los demás integrantes de la Comisión: Andrés Navarro, Rubén Bichara, Margarita Pimentel y Robert de la Cruz.

Durante la reunión se consensuó el Protocolo de Trabajo que regirá la competencia interna, asegurando un proceso democrático, transparente y coherente con los valores boschistas del PLD, reforzando la disciplina partidaria y la convivencia fraterna que caracterizan al partido.

En la sesión, de dos horas y media, se acordó convocar al Comité Central a principios del año 2026, previa reunión del Comité Político, para validar los avances consensuados.

Los Aspirantes Presidenciales presentes —Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García—, junto al Presidente Danilo Medina y la Comisión, coincidieron en hacer los esfuerzos necesarios para seleccionar un aspirante presidencial único en el último trimestre del próximo año, pudiendo integrarse como aspirantes a este proceso otros compañeros o compañeras que así lo decidan.

El PLD reitera su compromiso con la unidad y con la defensa del pueblo dominicano, y asume esta etapa como un paso decisivo en la tarea de devolverle al país un gobierno serio, capaz y profundamente comprometido con la dignidad nacional.