PN apresa a más de 200 personas por violar toque de queda, retiene y recupera motocicletas robadas

Santo Domingo Este.- La Policía Nacional apresó a más de 200 personas por violar el toque de queda y andar sin mascarillas, en operativos efectuados en las últimas 72 horas, en barrios y sectores de Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra, donde retuvo más de 30 motocicletas y varios vehículos, para fines de investigaciones.

En los operativos ordenados por el director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González, y ejecutados por oficiales de los diferentes departamentos y organismos de investigaciones, adscritos a la Dirección Regional Santo Domingo Oriental, fueron recuperadas siete motocicletas que figuraban robadas en los archivos policiales.

El director regional Santo Domingo Oriental de la Policía, general de brigada Francisco Rhommel López, informó que se retuvieron bocinas y equipos por contaminación sónicas, se incautaron varias porciones de drogas, se recuperó un arma de fuego y se retuvieron otras por licencias vencidas y para fines de investigaciones.

Declaró que las operaciones policiales, donde participaron oficiales de la DICRIM, DINTEL, de la Unidad de Antiruidos y soldados de las Fuerzas Armadas, contaron con la colaboración de representantes del Ministerio Público.

Motocicletas

A Omar Peña Martínez, de 28 años, residente en la calle 9, de Los Mina, y quien trató de evadir a la Policía, le fue ocupada la motocicleta Suzuki, color negro, placa K0478202, chasis LC6PAGA12F0025966), figura robada.

La Policía recuperó, además:

– La motocicleta marca SUZUKI, modelo AX100, año 2011, color NEGRO, Placa No. K0150718, Chasis No. LC6PAGA13B0815268

– La motocicleta marca HONDA, modelo M90, color ROJO, S/P., Chasis No. MD902622144,

– La motocicleta marca Súper3 Gato Cg 150, de color negro placa K1888730.

– La motocicleta marca SUZUKI, modelo AX100, año 2012, color NEGRO, Placa No. K0478202, Chasis No. LC6PAGA12F0025666

– La motocicleta marca GATO, modelo CG150, año 2019, color NEGRO, Placa No. K1888730, Chasis No. LRPRPJD03LA100104,

– La motocicleta marca Suzuki, color negro, placa K1834280, chasis No.LC6PAGA10K0011106, año 2019.

Además, recuperó el carro marca Hyundai, modelo Y20, año 2014, color naranja, chasis NO. KMHEC41LBEA654260, PLACA NO. A865375 y retuvo el vehículo marca Honda, modelo Accord, año 2004, color azul, sin placa., Chasis No. 1HGCM56814A066649,

Al momento de ser retenido, ese vehículo era abordado por Eliezer Montero Montero, de 20 años; Rolando Montero Montero, de 21; Yeito Mora, de 22, y Juan Antigua Montero, de 20.

Negocios intervenidos

Durante los operativos, la Policía intervino varios negocios, entre ellos Billar Nano y Billar Bloque 30, en Los Frailes, donde fueron detenidas 19 personas, que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y apostando dinero en pleno horario de toque de queda.

En esos negocios se estaba violando el distanciamiento físico y ninguno de los detenidos llevaba mascarilla. Se retuvo 7 Motocicletas y se ocuparon dos mesas de domino, 14 sillas plásticas, una máquina tragamonedas y 8 tacos de billar

In flagrante

En el sector Vietnam, Los Mina, agentes policiales sorprendieron a cuatro individuos en el preciso momento en que se disponían a romper un negocio de celulares.

Ellos fueron Israel Torres Montilla, de 22 años; José Luis Alcántara de 22; Luis Francisco Montilla, de 22, y JAMCEL Manuel Gálvez Herrera, de 18, residentes en diferentes sectores de Santo Domingo Este.

El general Rhommel López agradeció la colaboración de los comunitarios en estos operativos y en la lucha de la Policía para combatir los delitos y continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana.

Advirtió que los operativos seguirán para cerrar el paso a los individuos que tratan de perturbar la paz y la tranquilidad de las comunidades, garantizando que se harán respetando los derechos de cada ciudadano.

