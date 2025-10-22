Poder Judicial suspende este miércoles labores presenciales en los tribunales y áreas administrativas de todo el país por paso de tormenta Melissa

Por Karen M. Jiménez Vásquez

El Poder Judicial informa a la ciudadanía la suspensión este miércoles 22 de octubre de 2025 de las labores presenciales jurisdiccionales y administrativas en todos los tribunales del país, como medida preventiva ante el paso de la tormenta tropical Melissa.

De acuerdo con la disposición, las audiencias programadas en modalidad virtual se celebrarán según lo previsto, siempre que las condiciones lo permitan. Asimismo, se mantendrá el acceso continuo a los servicios digitales del Poder Judicial a través del Portal de Acceso Digital, conforme lo dispuesto por la Ley núm. 339-22 sobre el uso de medios digitales en los procesos judiciales y administrativos, y su reglamento de aplicación.

Respecto a las Oficinas de Atención Permanente y sus correspondientes áreas de apoyo, se mantendrán laborando para atender asuntos de su competencia y tramitar al tribunal competente cualquier asunto de urgencia.

Asimismo, se precisa que el personal habilitado para teletrabajo continuará desempeñando sus funciones de manera regular, garantizando así la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

La disposición del Consejo del Poder Judicial aplica para el Registro Inmobiliario y la Escuela Nacional de la Judicatura.