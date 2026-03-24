Por Roberto Perez

LA VEGA.– Miembros de la Policía Nacional detuvieron de manera oportuna a dos hombres durante labores preventivas realizadas en el residencial Doña María, municipio Jima Abajo, provincia La Vega.

Los detenidos fueron identificados como Alberto de Jesús Reynoso Díaz, de 34 años de edad, y Domingo Antonio Muñoz Paulino, de 77 años, ambos residentes en la zona.

Al momento de la requisa, se les ocupó la cantidad de sesenta y una porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína; tres porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana; la suma de diez mil ciento cincuenta pesos dominicanos (RD$10,150.00); dos teléfonos celulares; un cigarrillo electrónico (vape); un bulto tipo mariconera, un encendedor y un arma blanca.

Los detenidos y lo ocupado serán puestos a disposición de la justicia.