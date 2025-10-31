Policía Nacional y Ministerio Público investigan conflicto social en que niña de 10 años resultó herida de bala en Capotillo, DN*

Fuente externa

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, identificó y mantiene activa la búsqueda de John Lariel Báez Álvarez (a) “Jhon 42”, de 20 años, señalado como la persona que realizó varios disparos durante un conflicto social ocurrido en el sector Capotillo, Distrito Nacional, en el cual resultó herida una niña de 10 años que se encontraba en las proximidades.

La menor, cuya identidad se hace reserva, fue ingresada en un centro de salud con una herida de bala en la parte baja de la espalda, luego de ser alcanzada por un proyectil mientras jugaba cerca del lugar del incidente.

De acuerdo con el informe preliminar, el suceso se originó durante una acalorada discusión entre el padre del prófugo, y otro hombre, momento en que “Jhon 42” tomó el arma de fuego de su progenitor y realizó varios disparos, impactando accidentalmente a la menor.

El arma utilizada, una pistola marca Súper, calibre 9mm, fue entregada de manera voluntaria por su propietario a las autoridades. El padre del agresor permanece bajo investigación para fines de esclarecimiento del caso.

El Departamento de Investigaciones de Homicidios, en coordinación con el Ministerio Público, continúa realizando las diligencias de localización del prófugo para ponerlo a disposición de la justicia.