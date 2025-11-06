¡ Por fin La Isabelita recibirá sus Títulos de Propiedad !

Fuente externa

Santo Domingo Este. – Tras casi 50 años de espera, familias de La Isabelita, que durante generaciones han habitado este sector, verán materializado su sueño de contar con un título de propiedad, gracias a la llegada de las brigadas de titulación, impulsada por el presidente de la República Luis Abinader.

La Asociación de Propietarios de Casas de Los Mameyes, El Pensador y La Isabelita, encabezada por su presidente Aneuri Peña, junto a los directivos de la Asociación de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias Base Coquito-Isabelita (Bascoisa), gestionaron e hicieron posible que hoy las brigadas de titulación estén en este populoso sector; este hecho histórico, no solo devuelve la esperanza a La Isabelita y los comunitarios, sino dejando atrás la angustia y la desesperanza.

Durante años moradores de La Isabelita, vieron pasar gobiernos, tras gobiernos y promesas sin resultados. Hoy, por primera vez, la comunidad de La Isabelita siente que alguien los escuchó. Este proceso de titulación, no solo les entrega un título, sino que les devuelve la dignidad y la confianza en el mejor futuro, elevar la calidad de vida de los propietarios de casas del sector.

La Isabelita, fundada a comienzo del año 1968, con distintos inmigrantes de sectores aledaños, celebra este acontecimiento como el comienzo de una nueva etapa, contar con un título de propiedad no solo les garantiza seguridad jurídica sobre sus viviendas, sino que abre la puerta a oportunidades económicas reales. Con la titulación, muchos podrán acceder a la banca privada, solicitar préstamos y emprender proyectos personales y comunitarios.

Este programa de titulación transforma vidas y garantiza el derecho a la propiedad privada, en una gestión gubernamental que escucha, actúa y se acerca a la gente.

La Isabelita, al igual que Los Mameyes y El Pensador son testimonio de perseverancia y unión comunitaria. Lo que por décadas pareció imposible, un sueño, hoy comienza a hacerse realidad, marcando un antes y un después en la historia de estos sectores del municipio Santo Domingo Este.