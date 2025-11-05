Fuente Externa

San Cristóbal.— El presidente Luis Abinader encabezará este jueves los actos conmemorativos por el 181 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, en la provincia de San Cristóbal.

La jornada del mandatario iniciará a las 10:00 de la mañana con la Audiencia Solemne del Tribunal Constitucional, que se celebrará en el Auditorio Menor del Instituto Politécnico Loyola.

Posteriormente, el jefe de Estado presidirá el Desfile Cívico-Militar en la Avenida Constitución, coordinado por el Ministerio de Defensa y la Gobernación Provincial.

Luego, el mandatario inaugurará el remozamiento y ampliación del Hospital Municipal de Yaguate, obra ejecutada a través del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, el gobernante dejará inaugurada la carretera Sabana Toro–La Rosa, de 5 kilómetros de longitud, a cargo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

La agenda del presidente Abinader concluirá con la entrega de títulos de propiedad en el sector de Villa Fundación, que beneficiará a miles de familias de la zona.