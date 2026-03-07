Presidente Abinader arriba a Miami para participar en cumbre regional convocada por Donald Trump

Fuente Externa

MIAMI, Florida.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, arribó este viernes a las 2:24 de la tarde (hora de Miami) al Aeropuerto Internacional de Miami para asistir a la cumbre presidencial convocada por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.

Agenda estratégica y temas de interés común

La cumbre, que se celebrará este sábado 7 de marzo, reunirá a diversos líderes internacionales en un encuentro orientado a abordar desafíos en el ámbito regional y global.

Esta cumbre lleva como nombre «Escudo de las Américas» y tiene por objetivo promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región.

El presidente Trump dialogará con los líderes de estos países para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas, seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Reuniones bilaterales

El mandatario dominicano también tiene previsto agotar una serie de reuniones bilaterales en el marco del evento, con el fin de promover los intereses nacionales y estrechar los vínculos de amistad con las naciones hermanas de la región.

Esta visita se enmarca en la intensa agenda internacional que el presidente Abinader desarrollará durante el mes de marzo, la cual incluye también compromisos oficiales en Chile y Francia, reafirmando el papel activo de la República Dominicana en los principales foros de decisión global.