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Santo Domingo, sábado. Con la presencia del presidente Luis Abinader, un total de 4,026 jóvenes culminaron su proceso formativo durante la duodécima graduación del programa Oportunidad 14-24, correspondiente al grupo de julio–diciembre de 2025, tras completar sus capacitaciones en diversas áreas técnicas y de desarrollo personal orientadas a facilitar su inserción en el mercado laboral.

Los egresados pertenecen a 58 centros del programa ubicados en las regionales Metropolitana, Oriental, Valdesia y Este, con cobertura en 10 provincias y el Distrito Nacional: Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia.

Durante el acto de graduación, el presidente Luis Abinader felicitó a los jóvenes por apostar por su formación y destacó que el programa forma parte de la política pública del Gobierno para ofrecer nuevas oportunidades a quienes estaban fuera del sistema educativo y laboral.

“Al entrar a este programa ustedes tomaron una decisión importante: eligieron el camino del conocimiento, del desarrollo y de un futuro mejor para ustedes y sus familias”.

Durante este período, los participantes recibieron formación en 32 rutas formativas, diseñadas para responder a las necesidades del mercado laboral y fortalecer las oportunidades de empleabilidad y emprendimiento de los jóvenes.

En ese sentido, la coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, resaltó la importancia de respaldar programas de desarrollo como Oportunidad 14-24, al considerar que contribuyen significativamente al fortalecimiento de las comunidades, al tiempo que generan oportunidades para los jóvenes y ayudan a reducir la pobreza extrema y la delincuencia en sectores vulnerables.

“Que ningún joven en la República Dominicana quede fuera de las oportunidades de aprender, crecer, construir y prepararse”, expresó Vásquez.

Asimismo, el director del programa Oportunidad 14-24, Alex Mordán, destacó la evolución que ha experimentado esta iniciativa desde su creación, impulsada con la firme determinación de transformar la realidad de los llamados “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, brindándoles oportunidades de formación, empleo y desarrollo personal.

“Prometimos 30,000 jóvenes el año pasado y hoy podemos decir que estamos cumpliendo con ese compromiso con la juventud dominicana, dijo”.

RUTAS FORMATIVAS

Entre las áreas de capacitación se destacan las vinculadas al sector turismo, hotelería y gastronomía, con programas como bartender, camarero de barra, servicio de alimentos y bebidas en mesa, camarista de hotel, recepción hotelera, hotelería y turismo, gastronomía, así como panadería y repostería.

Asimismo, se ofrecieron programas del sector belleza y servicios personales, como auxiliar en belleza, peluquería para damas y peluquería masculina; del sector comercio, administración y servicios empresariales, que incluyó auxiliar de almacén, cajero bancario, contabilidad, secretariado, ventas y promotor farmacéutico.

La oferta formativa también abarcó áreas de tecnología, comunicación y redes, con cursos de informática, inglés, multimedia, soporte técnico, hardware, programación y lógica, así como redes y conectividad Cisco. De igual forma, se impartieron capacitaciones en electricidad y en organización de eventos y servicios creativos, con formación en decoración y diseño de eventos.

El proceso formativo contó además con el apoyo de 276 colaboradores del equipo EIC, quienes acompañaron el desarrollo de los jóvenes durante su trayectoria en el programa.

El programa Oportunidad 14-24 forma parte de las iniciativas dirigidas a promover la inclusión social y productiva de jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo y del mercado laboral, brindándoles herramientas de capacitación técnica, formación socioemocional y acompañamiento para su integración al mundo del trabajo o la continuidad de sus estudios.