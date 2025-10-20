Fuente Externa

Santo Domingo.– Bajo el lema “Tu empleo está aquí”, el Ministerio de Trabajo celebrará una gran jornada de empleos con 6 mil 811 vacantes, en la que, además, lanzará formalmente el Programa “RD-Trabaja”, mediante el cual se impulsará la meta de alcanzar el 50 por ciento de la formalidad de los empleos en el país.

La nueva modalidad de poner las plazas vacantes a disposición de los buscadores de empleos se celebrará el próximo 22 de octubre, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Centro de Convenciones de UNICARIBE, en el Malecón de Santo Domingo.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que esta será una actividad sin precedentes, encabezada por el presidente Luis Abinader, donde 64 empresas de diversos sectores, tales como hotelero, industrial y de servicio, buscarán cubrir los puestos vacantes.

“Los representantes de las empresas recibirán los currículos y harán las entrevistas en un buen ambiente de trabajo, donde los participantes también recibirán charlas y talleres de búsqueda de empleo”, añadió el ministro.

Este tipo actividad es una muestra clara de la firme decisión de nuestro gobierno para reducir la informalidad laboral y de garantizar que quienes estén desempleados reciban la oportunidad de incorporarse al mercado laboral en empleos decentes.

Dijo que, “afortunadamente el país se ha convertido en un oasis para la inversión extranjera, gracias a la seguridad jurídica y la paz laboral y social, lo que contribuye con el crecimiento económico y la creación de más y mejores empleos”.

Olivares expresó que las jornadas de empleo, a través de RD-Trabaja, están siendo transformadas y dotadas de mecanismos y facilidades que las hacen más efectivas y garantizan que las empresas participantes inserten más buscadores de empleos. Agregó que, a estos fines, los técnicos del Servicio Nacional de Empleos del Ministerio de Trabajo mantendrán una fluida comunicación con las empresas y un efectivo seguimiento de resultados después de la materialización de la jornada.

“Con los registros digitales de las empresas y los buscadores de empleo aumentaremos el monitoreo, seguimiento y evaluación de las vacantes midiendo el impacto de las mismas en el mercado laboral”, indicó el ministro.

En ese sentido, señaló que irán a los municipios y provincias con más desempleo a llevarles oportunidades de inserción laboral, al tiempo que ampliarán los servicios de intermediación a través de las Oficinas territoriales de empleo (OTE) y continuarán con la realización de jornadas de empleo en todo el país, enfocados también en las demarcaciones con más demanda de puestos de trabajo.