Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de 95 nuevos apartamentos en el Residencial Pablo Mella Morales II, en Pedro Brand, una acción que beneficia de manera directa a más de 380 personas y contribuye a mejorar la calidad de vida de estas familias que ahora cuentan con un hogar digno y seguro.

Estos nuevos apartamentos se integran a las más de 18 mil viviendas que el gobierno del presidente Luis Abinader ha entregado a familias dominicanas durante su gestión.

Durante el acto, el ministro Bonilla expresó que con este proyecto como Pablo Mella Morales II, se continúa reafirmando el compromiso del Gobierno del presidente Abinader de llevar oportunidades reales a quienes más las necesitan, de promover el acceso justo a la vivienda, y de construir un país donde el progreso llegue a todos los hogares.

“Nuestro objetivo no es solo entregar viviendas, sino entregar bienestar, dignidad y esperanza, para así juntos seguir construyendo un mejor futuro para nuestro país”, afirmó el funcionario.

En tanto, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, calificó como un “antes y un después” en la vida de las familias beneficiadas la entrega de los nuevos apartamentos en el proyecto Pablo Mella Morales II. Destacó además, que este día representa un logro significativo para las 95 de las más de 400 familias que el Banco de Reservas está financiando dentro de este proyecto, siguiendo las instrucciones del presidente Abinader de respaldar el acceso de más dominicanos a una vivienda digna.

“Este acto es mucho más que un simple evento, significa la celebración de la esperanza, del esfuerzo y de la unión de voluntades que han hecho posible que hoy estemos aquí cumpliendo metas”, expresó.

También, el gerente de proyectos de la Constructora Bisonó, Rafael Emilio Bisonó Pacheco, destacó que concluyen el proyecto con la satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento de la política de vivienda implementadas en el gobierno del presidente Abinader para propiciar el acceso a un techo digno y favorecer a familias de bajos recursos.

El complejo habitacional, que abarca una superficie de 33,800 metros cuadrados, contempla 160 apartamentos en total, con tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón y área de lavado. Además, cuenta con un parqueo y acceso a espacios comunes que incluyen un gazebo, áreas verdes y áreas de juegos para niños.

La inversión total del proyecto urbanístico asciende a RD$399 millones, de los cuales RD$277 millones corresponden al aporte del sector privado y RD$82 millones al aporte subsidiado por el Gobierno.

Entre las facilidades cercanas al residencial inaugurado este jueves se destacan centros educativos, carreteras principales y un Centro de Diagnóstico y Atención Primaria, lo que garantiza condiciones óptimas para el bienestar de las familias beneficiarias.

Asistieron al acto la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba; el alcalde del municipio de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez; la directora del Distrito Municipal de la Guayiga, Mirtha Elena Pérez; los directores, de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán; del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda), John Anderson.