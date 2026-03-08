Fuente Externa

Distrito Nacional. – Con gran entusiasmo y orgullo, decenas de estudiantes del sector Los Guandules recibieron al presidente Luis Abinader, quien, junto al ministro de Educación Luis Miguel De Camps, encabezó la inauguración de la Escuela Básica San Rafael (Fe y Alegría) ubicada en Domingo Savio.

La moderna infraestructura educativa beneficiará directamente a 810 estudiantes del nivel básico y responde a la visión nacional de transformar la educación, dignificándola y llevándola a todas las comunidades del país, haciéndola accesible para todos los niños y jóvenes en edad escolar.

“Cada escuela que se levanta es una puerta que se abre hacia el conocimiento, a la dignidad y al futuro que comienza a construirse en el presente”, destacó De Camps, asegurando que el nuevo plantel es un espacio pensado para el aprendizaje, la inclusión y el desarrollo integral de los estudiantes, cumpliendo con las directrices del presidente Abinader.

El objetivo, continuó el funcionario, es “preparar a nuestros estudiantes para los desafíos de un mundo que cambia cada día”.

En este sentido, motivó a los maestros y maestras a convertir las aulas en lugares donde se despierte la curiosidad, donde se cultive el pensamiento crítico y donde cada estudiante descubra de lo que es capaz.

Reconfirmando estas palabras, la estudiante Yaslin Peralta Gerónimo, expresó con seguridad y alegría que “desde estas salas saldrán doctores, maestros, ingenieros, artistas y hasta quizás un futuro presidente de la República. Señor presidente y autoridades, les prometemos que como comunidad cuidaremos esta escuela tan soñada y esperada y aprovecharemos cada enseñanza nuestra para demostrar que invertir en educación siempre vale la pena”.

De pie y frente al presidente Luis Abinader, Yaslin le agradeció al jefe de Estado en nombre de todos los estudiantes de este centro, por apoyar la educación de los niños y niñas de la República Dominicana, asegurando que su presencia los hace sentir importantes y les demuestra que sus sueños sí cuentan.

El plantel cuenta con 27 aulas, dos de ellas destinadas a educación especial. También dispone de laboratorios, cancha deportiva, áreas verdes, juegos infantiles y plaza cívica.

Asimismo, el párroco Francisco Coste agradeció a la autoridades por atender las necesidades de las comunidades y hacer realidad este tipo de proyectos.