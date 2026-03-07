Presidente Abinader participa en firma de proclamación para crear coalición militar contra cárteles del narcotráfico*

Fuente externa

Miami, Florida. – El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, participó este sábado junto a otros mandatarios del hemisferio en la firma de una proclamación para la creación de una coalición militar regional destinada a combatir los cárteles del narcotráfico, durante la cumbre denominada “Escudo de las Américas”.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre los países de América Latina y Estados Unidos, con el objetivo de enfrentar de manera coordinada el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las redes criminales que operan en la región.

Durante esta firma el presidente Donald Trump habla con el presidente Abinader.

Durante el encuentro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó la importancia de la alianza hemisférica y afirmó que la cooperación entre los países será clave para garantizar la seguridad regional.

“Juntos estamos formando ese escudo de las Américas para promover estas prioridades compartidas en el hemisferio”, expresó el mandatario estadounidense, al referirse a los esfuerzos conjuntos contra los “carteles criminales, delincuencia y violencia”, y aseguró que Estados Unidos espera profundizar y expandir esa cooperación.

Trump también sostuvo que los países participantes comparten valores fundamentales y un objetivo común. “Juntos vamos a proteger nuestra seguridad, soberanía, libertad compartida e independencia”, afirmó.

El presidente estadounidense señaló además que las naciones presentes cuentan con grandes oportunidades de desarrollo.

“Las naciones congregadas aquí tienen un potencial ilimitado. Ustedes tienen un increíble potencial; ustedes son una gran parte del mundo para cumplir con ese potencial”, manifestó.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de actuar con firmeza contra el crimen organizado. “Tenemos que frenar a los carteles, a las pandillas criminales y a las horribles organizaciones que, en algunos casos, son manejadas por animales y liberadas a nuestros pueblos”, dijo.

Trump aseguró que su gobierno está dispuesto a colaborar con los países aliados para enfrentar estos desafíos. “Vamos a trabajar con ustedes si lo necesitan, con la valentía y la decisión de los líderes en esta sala, grandes líderes”, expresó.

Finalmente, el mandatario estadounidense destacó que el objetivo de esta alianza regional es fortalecer la prosperidad y la seguridad de las naciones del hemisferio.

“Vamos a hacer que nuestras naciones sean más ricas, más seguras y más exitosas de lo que han sido jamás”, indicó, al tiempo que agradeció la participación de los jefes de Estado.

“Quiero agradecer a todos ustedes. Espero sostener increíbles progresos; vamos a hacer cosas increíbles”, concluyó.