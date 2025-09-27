Presidente Abinader pasa balance a obras en curso, define prioridades para el 2026

Fuente externa

Santo Domingo Norte.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado una Mesa de Trabajo con las principales autoridades del municipio Santo Domingo Norte, con el objetivo de dar seguimiento a los problemas y necesidades de cada comunidad, evaluar el avance de las obras en curso y determinar cuáles proyectos deben iniciarse en el próximo presupuesto del año 2026.

Mandatario encabeza Mesa de Trabajo en Santo Domingo Norte para fortalecer el desarrollo local.

El mandatario informó que ha estado trabajando en conjunto con líderes comunitarios y munícipes de diferentes sectores, incluyendo Los Guaricanos, Villa Mella Sur y Norte, Sabana Perdida Sur y Norte, así como el municipio de La Victoria.

Este encuentro estuvo enfocado en continuar impulsando el desarrollo comunitario y abordar desafíos urbanos clave.

«Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para mejorar la eficiencia y efectividad de sus programas y proyectos en todo el país. En municipios como Santo Domingo Norte, se han logrado avances significativos gracias a la colaboración entre instituciones y líderes comunitarios», expresó el mandatario.

En ese mismo sentido, el jefe de Estado destacó la importancia de trabajar conjuntamente con las comunidades para entender sus necesidades y encontrar soluciones efectivas.

Durante esta reunión, el gobernante agradeció la colaboración de los líderes comunitarios y alcaldes involucrados, y adelantó que continuará con esta labor en otras partes del país, incluyendo Santiago, donde tiene previsto un encuentro próximamente.

La actividad, que tuvo una duración de dos horas, se desarrolló en el salón del Polideportivo de la Nueva Barquita.

La reunión forma parte de una serie de iniciativas presidenciales que buscan una mayor coordinación entre el Gobierno central y las alcaldías para ejecutar proyectos de impacto directo en las comunidades.

La visita a Santo Domingo Norte resalta el compromiso del Gobierno con el diálogo directo en los barrios para traducirlo en inversiones inmediatas.

Gobierno Contigo

El presidente Abinader viene realizando contactos con los diferentes sectores comunitarios del país a través del programa Gobierno Contigo, con el propósito de conocer de primera mano los problemas de los dominicanos y buscarles solución.

Aquí están algunas de las comunidades o municipios en donde se ha realizado Gobierno Contigo:

Barrio Nuevo, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Esto incluye barrios como Lotes y Servicios, Barrio Nuevo Sur y Norte, Altos de Chavón, Las Colinas, Villa Esperanza 1 y 2, Libertad, Brisas del Este, Hong Kong, Brisas del Paraíso, La Mina, entre otros.

De igual modo, La Ureña en Santo Domingo Este y el municipio de Pedro Brand. También, en el municipio de San Antonio de Guerra y en la provincia de San Cristóbal.

Durante la reunión estuvieron presentes: los ministros de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Deportes, Kelvin Cruz; los directores del Plan Social de la Presidencia, Yadira Henríquez; del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; la alcaldesa Betty Gerónimo, y el director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.

Asimismo, los directores del INDRHI, Olmedo Caba; de Centros Tecnológicos Comunitarios, Isidro Torres; de PROPEEP, Robert Polanco; la gobernadora Lucrecia Leyva; de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz; de los Comedores Económicos, Édgar Félix; de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán, y el director del CEA, Rafael Burgos Gómez.