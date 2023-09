Presidente Abinader pide nueva vez la ayuda humanitaria Internacional para Haití

Por la redacción

NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader pide nueva vez a la comunidad internacional ayudar Haití y dice que el pueblo haitiano necesita mucho. Advierte Haití vive una situación de gran calamidad que podría desbordarse con el paso de los días.

Dice que espera que la comunidad no reaccione tarde cuando ya no haya tiempo y dijo que la nación está en manos de bandas delincuenciales que no tienen control.

«Es necesario un decidido apoyo de la comunidad internacional para ayudar y resolver la situación haitiana», dijo.

El jefe de estado dominicano expresó su absoluto apoyo a las expresiones de preocupación del presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien en su intervención en la sesión inaugural ayer en la 78ava. sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), exhortó al organismo a actuar sobre el drama haitiano.

El discurso del presidente Abinader, desde la víspera generó amplias expectativas su participación en la reunión extraordinaria de la ONU, basado en la grave crisis de su vecino.

Dijo que desde abril del 2021 la República Dominicana viene denunciando el tema de la construcción irregular del canal sobre el río Masacre pero desviar sus aguas, pero Haití no ha respondido. mientras se genera un estado de animosidad entre los dos países, en medio de una profunda crisis de orden público e institucional en el pueblo haitiano.

Posteriormente a su discurso en la asamblea de la ONU, el mandatario dominicano mantuvo reunión con el Secretario General del organismo Antonio Guterres.