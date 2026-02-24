Presidente Abinader pone en marcha Línea 2C del Metro de Santo Domingo que beneficiará a más de un millón de habitantes de 

La obra que conectará a 14 comunidades densamente poblada, abarca 7.3 kilómetros, tiene 5 estaciones, incluye una vía marginal de 6.5 kilómetros y un túnel de 940 metros.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó la puesta en marcha de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo que busca mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión en la autopista Duarte, recorriendo una distancia de 7.3 kilómetros desde la estación María Montez hasta la estación Pablo Adón Guzmán en la entrada de Los Alcarrizos, beneficiando a más de un millón de habitantes.

El proyecto se compone de obra civil y electromecánicas, 5 estaciones, una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la Autopista Duarte y un túnel de 940 metros.

«Hoy Los Alcarrizos se conecta definitivamente con el corazón de la ciudad», exclamó el presidente Luis Abinader.

«Este no es solo un proyecto de infraestructura. Es una respuesta concreta a una necesidad real. Es una señal clara de que cuando el Estado escucha, planifica y persevera, puede transformar la vida de su gente».

En su trayecto, la Línea 2C conectará 14 comunidades en áreas densamente pobladas de Santo Domingo Oeste, permitiendo a los pasajeros un ahorro en tiempo de hasta dos horas diarias en el traslado de ida y vuelta en las horas pico, elevando su calidad de vida.

«Miles de dominicanos de esta zona, han dedicado hasta hora y media por trayecto para llegar a sus trabajos o centros de estudio. Con esta línea, el recorrido completo podrá realizarse en apenas 10 minutos entre estaciones, y el ahorro total en horas pico podrá alcanzar hasta dos horas diarias», agregó el jefe de Estado.

Se estima, además, una disminución de hasta un 60% en el gasto de transporte de los usuarios.

El sistema tendrá la capacidad de transportar 15,000 pasajeros por hora por sentido para un total de 150 mil pasajeros al día.

De su lado, el director de la Oficina para el reordenamiento del Transporte, Jhael Isa, indicó que a partir de este importante proyecto que completa el Sistema Integrado de Transporte, esta ciudad queda interconectada con un sistema de metro de la más alta tecnología, con los mayores niveles de calidad y llega al corazón de sus barrios gracias a la integración con el teleférico de Los Alcarizos.

Traslado gratuito desde este 25 de febrero hasta Semana Santa

En esta primera etapa la línea estará operando de manera gratuita a partir de este miércoles 25 de febrero hasta Semana Santa en un horario especial de lunes a viernes en la mañana de 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m , y en las tardes de 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.

Los sábados operará de 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y en las tardes a partir del mediodía hasta las 4:00 de la tarde. Los domingos y días feriados operará de 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Las cinco estaciones son: Pedro Martínez, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas en Manoguayabo; Franklin Mieses Burgos, en la autopista Duarte esquina avenida Monumental; 27 de Febrero, localizada en el kilómetro 13 cerca de la prolongación 27 de Febrero; Freddy Gastón Arce ubicada en el kilómetro 14 próximo al puente peatonal y la estación 5 Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos, conectando con el teleférico.

Mayor expansión del servicio registrado en toda la historia del sistema integrado de transporte masivo

Asimismo, manifestó que a nivel de movilidad, la Línea 2C representa la mayor expansión del servicio que se ha registrado en toda la historia del sistema integrado de transporte masivo, debido a que servirá a una comunidad de más de 500,000 beneficiarios directos, con una demanda de más de 150,000 pasajeros por día.

«Es decir, que el metro, que hoy moviliza 400,000 usuarios al día, con el metro, el teleférico y las rutas alimentadoras, alcanzaría cerca de 650,000 usuarios, acercándonos a nuestro objetivo del millón de usuarios, con el mayor crecimiento de demanda proyectado en toda la red de transporte de la Ciudad de Santo Domingo».

Gestión Luis Abinader duplica cobertura de transporte público

Con esta nueva línea la gestión del presidente Luis Abinader habrá duplicado la cobertura del transporte público masivo, adicionando 21 kilómetros en Santo Domingo con las líneas 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo, y la línea 1B del metro para un total de 21 kilómetros en Santo Domingo y 17 kilómetros en Santiago con la incorporación de la línea 1 del teleférico y la primera línea del monorriel. En total se habrán incorporado 38 kilómetros adicionales a los ya existentes.

Esta nueva línea, así como las ya existentes del Metro de Santo Domingo, el Teleférico de Santo Domingo y los nuevos proyectos que componen el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT Sto. Dgo.), serán gestionados por la Empresa Metropolitana de Transporte, institución creada mediante decreto para dar cumplimiento con la aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, permitiendo segregar las actividades de operación y mantenimiento, de la construcción de obras de infraestructura.

Sobre el Sistema Integrado de Transporte (SIT)

El Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo es un modelo de movilidad urbana que articula diversos medios de transporte público como el metro, teleférico, autobuses, tranvías, bajo una misma planificación, tarifa unificada y tecnología. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia, rapidez y seguridad de los traslados de los usuarios reduciendo costos operativos y el impacto ambiental.

En esta etapa el SIT Sto. Dgo. comprende la integración física y tarifaria de diferentes modalidades de transporte masivos que incluyen los corredores urbanos de las avenidas Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Charles de Gaulle, e Independencia, Teleférico de Santo Domingo Oeste.