Presidente Abinader recibe cartas credenciales de siete nuevos embajadores en el país

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader recibió este miércoles las cartas credenciales de siete nuevos embajadores acreditados en la República Dominicana.

Los nuevos embajadores acreditados en la República Dominicana provienen del Reino de España, la República del Congo, la República de Albania, la República de Azerbaiyán, la Federación de Malasia, la República de Kenia y la República de Polonia.

En el acto de entrega, el mandatario, junto con la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dio la bienvenida a los diplomáticos que presentaron sus credenciales ante el Estado dominicano.

Se trata de los embajadores: Lorea Arribalzaga Ceballos del Reino de España; Rosalie Kama Niamayoua de la República del Congo; Ervin Bushati de la República de Albania; Rusla Novruz oghlu Rzayev de la República de Azerbaiyán; Muhammad Radzi Bin Jamaludin de la Federación de Malasia; Everlyne Nwenda Karisa de la República de Kenia y Jolanta Janek de la República de Polonia, todos con una destacada trayectoria diplomática en representación de sus respectivos países, tanto en organismos multilaterales como en misiones bilaterales, impulsando el fortalecimiento de los lazos internacionales a través del diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo.

El jefe de Estado recibió en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional a los representantes diplomáticos acreditados ante la República Dominicana, procedentes de sus respectivos países, quienes poseen una amplia trayectoria en diversos ámbitos de la vida diplomática.

La primera en entregar sus cartas credenciales fue la nueva embajadora del Reino de España, Lorea Arribalzaga Ceballos. En agosto de 2021 fue nombrada Embajadora de España en la República Eslovaca, tras una destacada trayectoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ha ocupado cargos como Subdirectora General para Países Andinos (2017-2021), Vocal Asesora para Iberoamérica y Caribe (2015-2017), y destinos diplomáticos en Italia, Ecuador y Costa Rica, además de funciones en la Dirección General de Política de Desarrollo y la Dirección General de Europa desde su ingreso en la Carrera Diplomática en 2001. Es Experta Universitaria en Comercio Exterior por la Universidad del País Vasco y cuenta con un postgrado en Liderazgo en Gestión Pública por el IESE.

A continuación, formalizó la entrega de sus credenciales la embajadora de la República del Congo, Rosalie Kama Niamayoua. Es doctora en Química por la Universidad Marien Ngouabi, con formación académica en Francia (Universidad de Ciencias y Técnicas de Lille y Universidad Claude Bernard Lyon 1).

Desde 2018 se desempeña como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República del Congo en Cuba, donde también ejerce como Decana del Grupo Diplomático Africano. Además, es Embajadora concurrente en Nicaragua (desde 2019) y en Costa Rica (desde marzo de 2025).

Luego hizo entrega de sus credenciales el embajador de la República de Albania, Ervin Bushati. Desde julio de 2023 es Embajador de Albania en los Estados Unidos, con acreditación concurrente en México, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica. Ha sido Jefe de Delegación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2017-2021) y Miembro del Parlamento de Albania (2013-2021), donde integró las comisiones de Economía y Finanzas y de Política Exterior.

Posteriormente, presentó sus credenciales el embajador de la República de Azerbaiyán, Rusla Novruz oghlu Rzayev. Posee amplia experiencia diplomática y académica internacional. Cuenta con licenciatura en Relaciones Internacionales con honores y maestrías en Seguridad Internacional, Paz y Desarrollo. Ha desempeñado funciones clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y en varias embajadas, incluyendo Argentina, Italia, Uruguay y actualmente Cuba. Habla azerbaiyano, inglés, español, italiano y ruso, con sólida trayectoria en asuntos políticos, seguridad y cooperación internacional.

Igualmente, oficializó la presentación de sus cartas credenciales el embajador de la Federación de Malasia, Muhammad Radzi Bin Jamaludin. Tiene una licenciatura en Letras con honores de la Universidad de Wisconsin y un Diplomado en Administración Pública (DPA) del INTAN. Ha ocupado múltiples cargos clave en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia y en misiones diplomáticas en Nigeria, Chile, Alemania, Canadá, Singapur y actualmente en Cuba. Su experiencia abarca áreas consulares, finanzas, política internacional y protocolo, destacándose por su liderazgo en relaciones bilaterales y cooperación internacional.

Del mismo modo, presentó formalmente sus credenciales la embajadora de la República de Kenia, Everlyne Nwenda Karisa. Cuenta con una sólida formación académica en ciencias sociales y desarrollo, habiendo obtenido su maestría en Estudios de Género y Desarrollo en la Universidad de Nairobi durante el período 2011-2013. Previamente, completó su licenciatura en Estudios Culturales (Antropología), con honores de Primera Clase, en la Universidad Max entre 2001 y 2005. Desde marzo de 2024 se desempeña como embajadora en Cuba.

Por último, entregó sus credenciales la embajadora de la República de Polonia, Jolanta Janek. Cuenta con máster y doctorado en Economía por la Escuela Comercial Principal de Varsovia. Desde 1990 ha desarrollado una destacada carrera diplomática, incluyendo cargos en las embajadas de Polonia en Roma y Malta, así como en diversos departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde 2019 se desempeña como Ministra Plenipotenciaria en el Departamento de Política Europea. Es autora de artículos sobre temas sociales y económicos y domina italiano, inglés y español.