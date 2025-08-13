Presidente Abinader recibe Estrategia Nacional para posicionar a RD como referente en manufactura y ensamblaje de semiconductores

Fuente externa

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader recibió este martes oficialmente la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), presentada por Ian Steff, CEO de my Silicon Compass, durante un acto donde se dio a conocer la hoja de ruta destinada a posicionar a la República Dominicana como un referente en la manufactura y ensamblaje de semiconductores.

Empresas globales apuestan por República Dominicana para crecer y expandirse. En el 2024, la inversión extranjera directa en zonas francas creció un 21%, alcanzando los US$417.4 millones, en medio de un entorno global desafiante.

En el marco de la conmemoración del “Día Nacional de las Zonas Francas”, se destacó que la República Dominicana se consolida como un destino seguro, competitivo y confiable para el capital internacional. En 2024, la inversión extranjera directa (IED) en el régimen de zonas francas alcanzó los US$417.4 millones, registrando un crecimiento interanual del 21%.

Estos datos fueron dados a conocer por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó y la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Claudia Pellerano, durante el evento “Zonas Francas, Zonas de Oportunidades 2025”.

En el acto, el ministro Bisonó, destacó que a pesar de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y retos logísticos, el país sigue siendo destino atractivo para la inversión y citó el caso de Randy Carr, CEO de la empresa norteamerica World Emblem que conoció del país al preguntar a la inteligencia artificial, y el pasado lunes 11 de agosto inició la construcción para instalarse en la Zona Franca Tamboril.

Bisonó aprovechó la ocasión para resaltar el éxito en el modelo de zonas francas dominicanas de las empresas: Eaton, Jabil, Medtronic, Hanes, Fresenius Kabi, entre otras, las cuales se destacan en las áreas de dispositivos médicos, textiles, productos agroindustriales y tecnología.

Diversificación de las zonas francas

De su lado, Claudia Pellerano, presidenta de ADOZONA, destacó que en el último año ha habido una diversificación de las zonas francas, más allá del textil, con productos innovadores poco asociados a este importante sector de la economía, como catamaranes eléctricos, fusibles eléctricos, dispositivos de seguridad como alarmas y cerraduras electrónicas para puertas.

Asimismo, “Por cada empleo directo, se estima la creación de 2.3 empleos indirectos, lo que implica que el impacto total del sector alcanza cerca de 460,000 empleos a nivel nacional, evidenciando su incidencia estructural en el crecimiento económico, la inclusión productiva y la expansión del empleo.”

Durante la actividad, destacó que el sector de Zonas Francas ha sido un componente esencial en la transformación económica e industrial de la República Dominicana. Al cierre de 2024, este régimen representó el 3.1 % del PIB y generó más de 198,450 empleos directos formales a punto el ministro.

Historias de Éxitos del sector Zonas Francas

El evento incluyó el panel “¿Por qué República Dominicana?”, con la participación de líderes de empresas internacionales como Jim West, vicepresidente senior y director de operaciones de B. Braun; Juan Carlos Ibáñez, presidente de Garware Healthcare S.A.S. ; Kelly Fleming vicepresidenta de Desarrollo corporativo global de Steris AST y Randy Carr, CEO de World Emblem.

Estos líderes empresariales compartieron su experiencia sobre las razones por la cual han decidido instalarse en el país y expandirse desde aquí.

Acompañaron al mandatario, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó; de Energía y Minas Joel Santos; los directores del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Daniel Liranzo; de ProDominicana, Biviana Riveiro; empresarios y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país.