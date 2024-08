Presidente ADP: “Mayoría de los padres están totalmente desvinculados del proceso enseñanza”

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, reiteró que son los propios maestros y maestras que “estamos reclamando que nos evalúen”, ante el hecho de que las actuales autoridades han incumplido con el acuerdo de implementar la Evaluación del Desempeño Docente, después de 171 de reuniones de trabajo con el MINERD y dos períodos consecutivos (2020 y 2023) que no se aplica dicha evaluación.

Hidalgo también dijo que el resultado del aprendizaje de los niños y niñas dominicanos nos únicamente consistente con el trabajo del maestro, es la suma de muchas cosas como condiciones adecuadas y conducentes al aprendizaje (escuelas adecuadas, aulas, recursos didácticos, eliminar la sobre población escolar, merienda y almuerzo de calidad, entre otros), así como una responsabilidad de los padres quienes también tiene que velar porque sus hijos cumplan con sus tareas, con sus trabajos y con lo que les toca realizar.

“El maestro es un guía, acompaña a los niños y niñas en su aprendizaje, pero los alumnos también tienen que corresponder con su compromiso de estudiar, de repasar sus clases, de leer”, afirmó el presidente de la ADP.

Dijo que la gran mayoría de los padres están totalmente desvinculados del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos y recurren al maestro, entendiendo que este es un cuidador de sus hijos o un niñero o niñera.

Al referirse a las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente de la ADP dijo que el trabajo que hace el maestro en cada escuela dominicana en las actuales condiciones es encomiable y digno, pero lamentablemente las actuales autoridades han dedicado gran parte de su tiempo para desmeritar o denigrar y solo ver al maestro como un costo y no como un componente clave en la educación dominicana.

“Nos llamó la atención que la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, no se refirió al tema de implementar la evaluación de desempeño, sino que apuntó hacia los maestros, señalando que son el problema del resultado de los alumnos, cuando no es esa la realidad”, declaró Hidalgo.

Dijo que que la propia vicepresidenta Raquel Peña reconoció en sus palabras que “la mayoría de los profesores son buenos y de vocación” “y yo agregó, no solo buenos y de vocación, sino que lo están dando todo por una mejor educación en la República Dominicana y ojalá se anime a visitar escuelas por escuelas y se entreviste directamente con los maestros para que conozca la realidad de la educación”.

Hidalgo dijo que el resultado de aprendizaje de los alumnos es la suma de muchos componentes, incluidos los padres y las condiciones conducentes al aprendizaje.

Reiteró que no son los funcionarios que están exigiendo que se implemente la evaluación del desempeño. “Somos nosotros que hemos venido solicitando insistentemente que se haga la evaluación de desempeño, que se aplique la evaluación para identificar las oportunidades y los correspondientes planes de mejora”.

Recordó que hay un retraso desde el 2020, o sea ese año debió aplicarse la evaluación correspondiente al período 2017 al 2020 (se debe realizar cada tres años), “pero no se hizo y ahora esta acumulada la del 2023, o sea dos períodos consecutivos sin aplicar la correspondiente evaluación”.

“Es culpa del maestro que no se haga. NO. ¿Es culpa de los docentes que el MINERD no haya mostrado ni siquiera capacidad de ejecución de este aspecto tan importante? NO. No es culpa de la clase magisterial, es culpa del MINERD”, opinó el presidente de la ADP.