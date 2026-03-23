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SANTO DOMINGO, RD. – Los transportistas de carga asumirán, por el momento, el costo del aumento de los combustibles para el traslado de mercancías de importación y exportación.

Así lo informó este lunes el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Ricardo de los Santos, quién detalló que, aunque todavía no han cuantificado las posibles pérdidas que esto representará para el sector; entienden que la situación actual requiere que cada actor haga su aporte para reducir los efectos que dejará a la República Dominicana la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De los Santos expresó que Fenatrado ha decidido dar un “compás de espera” antes de aplicar cualquier reajuste en las tarifas de transporte de carga, a fin de evaluar si la situación logra estabilizarse.

Exhortó a otras organizaciones del sector a adoptar medidas similares, tras considerar que el país atraviesa un momento difícil dentro de un escenario global incierto.

Puntualizó que, ante un futuro impredecible, lo más prudente es esperar para observar cómo evolucionan las condiciones antes de tomar nuevas decisiones.

Durante un discurso al país, ayer el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que el país está preparado para enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán y enumeró las medidas que ejecuta el Gobierno para amortiguar el impacto del alza de los precios internacionales del petróleo, los combustibles y algunos alimentos.

El mandatario afirmó que se monitorean los precios de alimentos e insumos agropecuarios e implementaremos nuevamente un subsidio a los fertilizantes, por un monto inicial de mil millones de pesos, para mantener sus precios a los que estaban previo a la crisis.