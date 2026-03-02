Por Elvis Castro Hernández

SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la coherencia que ha demostrado el presidente de la República, Luis Abinader, al transformar sus promesas en acciones concretas en torno a su lucha contra la corrupción gubernamental, tal y como destacó en el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero.

El legislador consideró que el mandatario ha actuado sin favoritismo al momento de constatar evidencias sobre casos deshonestos que se han registrado dentro de instituciones estatales, puesto que las pruebas las ha enviado al Ministerio Público para que los acusados sean sometidos a la acción justicia.

“Desde el inicio de su gobierno, el presidente Luis Abinader, fue muy claro al decir que en el gobierno se podría tener amigos, pero no cómplices, planteamientos que han sido concretados”, expresó el presidente del Senado.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez, sostuvo que para hacer efectivas las promesas del gobernante en torno a los actos de corrupción, el Congreso Nacional ha dado al sistema judicial herramientas importantes, para que pueda actuar de forma más eficiente, como son la aprobación del Código Penal y el Código Procesal Penal.

“Ahora el Ejecutivo cumple con enviar a la justicia las evidencias de corrupción, y el Poder Judicial se encarga de accionar acorde a las leyes establecidas”, explicó Ricardo de los Santos.

Al ser entrevistado en el programa Matinal, espacio televisivo que se transmite de manera simultánea por el grupo de medios Telemicro Canal 5, Ricardo de los Santos, dijo que se hace necesario fortalecer las medidas preventivas necesarias para que los funcionarios se cohíban de caer en el error de incurrir en actos de corrupción.

“Entiendo que todas las instituciones del Estado deberían tener una supervisión interna y externa que funcione mejor”, dijo.

En ese sentido, Ricardo de los Santos destacó que el Senado de la República y la Cámara de Diputados ya dieron un paso al frente con la aprobación de la Ley de fiscalización y control del Congreso Nacional, con la cual será enérgico en su aplicación.