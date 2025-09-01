Presidente Federación Distritos Municipales emplaza Senado a no dilatar más envío Ley de Residuos Sólidos al Poder Ejecutivo

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- La presidencia del Senado de la República ha sido emplazada por el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), el doctor Pedro Richardson, para que envíe al Poder Ejecutivo sin más demora la nueva ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de de Residuos Sólidos para su inmediata aprobación.

Richardson, consideró extraño e inexplicable que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos no haya remitido dicha legislación, que aseguró cambiará la vida de los municipios y distritos municipales del país.

El alto funcionario municipal acusó al presidente del Senado de mantener en condición de “secuestro o engavetada” la importante legislación, en una acción que consideró sin precedentes en el Senado de la República, y aseguró que la no puesta en vigencia de esta ley. afecta la dinámica de higiene, salud, ornatos y protección del medio ambiente entre los habitantes de los municipios y distritos municipales a nivel de todo el territorio nacional.

“Debemos decir que está Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, impulsando la reutilización y el reciclaje, con el fin de proteger el medio ambiente y cuyas modificaciones actuales procuran algunas contribuciones de las empresas al fideicomiso Dom Sostenible, que darán sostenibilidad a la recogida de residuos y su disposición en estaciones de transferencias y sitios de destinos finales, es imprescindible para alcanzar un país sin basura”, subrayó.

Citó que el reglamento del Senado, en su artículo 180 párrafo 1, establece y dispone de 15 días desde la aprobación hasta la tramitación para el Ejecutivo o su devolución a la Cámara de Diputados, lo que no ha hecho el presidente de la cámara alta a pesar de que la legislación tiene más de un mes de aprobada.

Sostiene el incumbente de FEDODIM que es importante señalar, que la aprobación de la citada Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, “independientemente de las observaciones que pueda hacerle el presidente Luís Abinader, deberá impactar el presupuesto de los gobiernos distritales y municipales locales, y por tanto, deben incorporarse a las formulaciones del 2026, y todo eso requiere un proceso de tiempo”

El destacado municipalista y dirigente político expresó que enviando la referida ley al presidente Abinader, el mandatario solo tendría dos opciones, o promulgarla u observarla, por lo que la presidencia del Senado no podría dilatar y detener más su envío.

Dijo tener la esperanza, como así lo esperan los líderes de los gobiernos distritales y municipales, que el Senado la envíe al Poder Ejecutivo y que el presidente de la República la promulgue para la calidad de la gente en los territorios de la geografía nacional.

Y manifestó que ell presidente de la cámara alta, no tiene otra opción que no sea enviar la nueva legislación, y está compelido a cumplir con el mandato que les corresponde en sus facultades constitucionales y legislativas.