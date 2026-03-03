Presidente Luis Abinader encabeza histórica graduación de 199 servidores públicos y fortalece la profesionalización del Estado

El INAP, en alianza con la UASD, marcó un hito al reunir a profesionales de 76 instituciones en un programa académico sin precedentes para fortalecer el servicio público.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó la histórica graduación de la primera cohorte de la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, impulsada por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) e impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la que fueron investidos 199 servidores públicos de 76 instituciones del Estado dominicano.

Del total de graduandos, 122 son mujeres y 77 hombres, lo que confirma el liderazgo femenino en los espacios de formación estratégica y de alto nivel del servicio público nacional.

Durante la ceremonia de investidura, celebrada en el Aula Magna de la UASD, el presidente Abinader anunció formalmente la expansión del programa académico. “Anuncio hoy la nueva cohorte, ahora con 500 nuevos participantes… este es un inicio y no se va a detener hasta profesionalizar la administración pública”, declaró, al instruir al INAP y a la UASD a iniciar de inmediato el proceso de apertura.

Destacó la articulación entre la academia y el Estado como clave para el desarrollo nacional y afirmó que “hoy celebramos mucho más que la culminación de una maestría. Hoy celebramos un compromiso renovado con la República Dominicana”.

El mandatario explicó que la creación del programa enfrentó múltiples obstáculos administrativos que retrasaron su puesta en marcha por casi dos años, debido a trámites y regulaciones propias del sistema público. Señaló que esa experiencia impulsó el fortalecimiento de la iniciativa gubernamental orientada a simplificar procesos y reducir la burocracia, con el objetivo de hacer más ágil la gestión pública.

El jefe de Estado enfatizó que la administración pública se torna cada vez más compleja en un contexto marcado por acelerados cambios tecnológicos y ciudadanos más exigentes, por lo que en ese escenario no hay espacio para la improvisación ni el voluntarismo, sino que se requiere profesionalidad para responder de manera efectiva a los desafíos del Estado.

Asimismo, reiteró que la capacitación de los servidores públicos constituye una prioridad estratégica. “La formación y la capacitación de los servidores públicos no es un lujo ni es un complemento. Es una cuestión crucial para la profesionalización del Estado”, afirmó.

La maestría está estructurada en cuatro áreas fundamentales: gestión de proyectos, innovación y transformación digital, gestión de recursos humanos y finanzas públicas, pilares que inciden en la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de la acción gubernamental.

Al dirigirse a los graduandos, el presidente Abinader los exhortó a asumir un rol transformador dentro del Estado, destacando que la República Dominicana necesita servidores públicos capaces de convertir la complejidad en soluciones, la burocracia en eficiencia y la distancia institucional en una gestión más cercana a la ciudadanía.

Concluyó diciendo que su gobierno mantiene firme el compromiso con la carrera administrativa y el mérito como pilares de una gestión pública moderna. “Que esta graduación no sea un punto final, sino un punto de partida”, expresó.

Baluarte ético de un buen gobierno

Durante su intervención, el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, resaltó que la gestión pública, sustentada en una gobernanza sólida, constituye el baluarte ético y competitivo de un buen gobierno. Asimismo, recordó que hace exactamente dos años el Estado dominicano y la alta casa de estudios dieron inicio a este programa de alto nivel, como expresión del binomio universidad-Estado que apuesta a la pertinencia y la accesibilidad del conocimiento superior en beneficio de la sociedad.

Beltrán agradeció al presidente Abinader por su respaldo a la academia y exhortó a los graduandos a aplicar lo aprendido en favor de la modernización y el desarrollo sostenible del país.

Alianza entre el Estado, el INAP y la UASD

De su lado, el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio Montero Montero, expresó que este programa de posgrado es una muestra concreta del compromiso asumido por el mandatario con la profesionalización del servicio público.

Montero Montero sostuvo que la gobernabilidad en el siglo XXI exige democracia y gobernanza democrática, principios que deben reflejarse tanto en la academia como en el ejercicio de la función pública. Agregó que el verdadero sentido del servicio público radica en la capacidad de resolver problemas y aportar bienestar a la ciudadanía.

Al concluir, resaltó la importancia de la alianza entre el Estado, el INAP y la UASD para impulsar la Estrategia Nacional de Desarrollo y fortalecer la lucha contra la corrupción administrativa. Indicó que el gran desafío es retener este talento en el sector público, para que la inversión en conocimiento se traduzca en beneficios tangibles para la sociedad dominicana.

En representación de la primera cohorte de la Maestría en Gestión Pública y Gobernanza, mención Innovación y Transformación Digital, el graduando Carlos Daniel Taveras de Moya destacó que esta etapa formativa reafirma el compromiso de ejercer el servicio público con integridad, responsabilidad y vocación, priorizando el interés general y el fortalecimiento institucional como base para avanzar hacia un Estado más moderno y orientado al bienestar colectivo.

Maestría en Gestión Pública y Gobernanza

La Maestría en Gestión Pública y Gobernanza fue estructurada en cuatro menciones: Gestión de Finanzas Públicas, Innovación y Transformación Digital, Gestión de Recursos Humanos y Gestión y Evaluación de Proyectos, áreas orientadas a fortalecer las competencias técnicas y estratégicas de los servidores públicos para una administración más eficiente y moderna.

En su primera convocatoria, el programa contó con la participación de 368 servidores públicos provenientes de distintas entidades del Estado. De ese total, 199 fueron investidos en esta primera fase, mientras que los 164 restantes culminarán su proceso académico en los próximos meses.

Estuvieron presentes los ministros de la Administración Pública, Sigmund Freud; de la Juventud, Carlos Valdez; la directora de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch; la directora de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez; el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista; la directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Josefa Castillo; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; el decano de la Facultad de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco, entre otras personalidades.