PRIMERAS IMÁGENES de los restos de las aeronaves de EE.UU. derribadas por Irán mientras buscaban a su piloto

RT.-Medios iraníes publican imágenes de varias aeronaves militares estadounidenses derribadas este domingo por las fuerzas de Irán. Los aparatos fueron destruidos mientras Estados Unidos llevaba a cabo una operación de búsqueda y rescate del segundo piloto perteneciente al caza que Irán había derribado el pasado viernes en su territorio.
Previamente, el presidente Donald Trump anunció el rescate del piloto que estaba siendo buscado y confirmó que llevaron a cabo las maniobras para salvar al otro en operaciones separadas dentro de territorio enemigo. En Truth Social, detalló lo que califica como «una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces en la historia de Estados Unidos», completada sin ninguna baja entre sus filas.
Por su parte, Irán afirmó que EE.UU. perdió durante esa operación un C-130 Hércules, una nave de apoyo y transporte táctico, así como dos helicópteros Black Hawk, que fueron destruidos en una operación conjunta de sus fuerzas.