Primero Justicia acusa a Ministro de Industria y Comercio de irregularidades en manejo del precios de Combustibles

Fuente externa

Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia acusó al Ministro de Industria y Comercio, Lic. Ito Bisonó de graves irregularidades en el manejo de los precios de combustibles, fijando montos exorbitantes muy por encima de los impuestos establecido en la ley 112-00, con lo cual duplican el precio que deberían estar pagando los consumidores de combustibles en la Republica Dominicana, lo que ha colocado el precio de la gasolina en RD$290 por Galon, todo a pesar de que el barril del Petróleo ronda los US$60 Dólares el Barril, creando en la practica un sistema doloso de cobros de supuestos impuestos al margen de la ley, lo cual es castigado con hasta 5 años de Cárcel, en virtud de las disposiciones del artículo 174 del Código Penal, que dice:” Los funcionarios y oficiales públicos, sus delegados o empleados y dependientes, los perceptores de derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentaspúblicas o municipales y sus empleados, delegados o dependientes, que se hagan reosdel delito de concusión”.

De lo que se trata es de la creación de un entramado tendente a esquilmar los bolsillos del ciudadano, sobre la base de cobrar impuestos que no están consagrados en la ley, a los fines de obtener cuantiosos recursos, y utilizarlos de manera discrecional con fines desconocidos; acción que está tipificada como concusión, castigada con penas de 2 a 5 años de cárcel, al tenor del artículo 174 del código penal, por lo que nosotros esperamos que las autoridades, sometan a los responsables de dicho entramado doloso, por el daño que le ha causado, no solamente a los consumidores de combustibles, sino a la economía Nacional, sobre todo si tomamos en cuenta, que además se ha instaura un sistema frauculento de calculo del precio de combustibles en beneficios de una mafia conformada por importadores y distribuidores de combustibles, donde no se toma en cuenta el precio de adquisicion de los combustibles en el mercado internacional, sino a una formula clandestina sujeta a manejo turbios e irregularidades, dijo Surún Hernández.