PRM no se opone a indexación salarial

Santo Domingo.- La Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desea aclarar su posición sobre la indexación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los asalariados, llevando la exención hasta los RD$52,000.

Esto ha sido un criterio compartido por los partidos políticos que le ha tocado gobernar el país durante las últimas gestiones, por ende, entendemos que ahoradesconocer los mismos motivos que dieron lugar a no aplicar la indexación, no aporta a la discusión de cómo podemos lograr una mejor contribución fiscal para entonces poder aplicar la deseada indexación, sino que solamente sirve como herramienta de política sin contenido.

Con el ánimo de brindar contenido al razonamiento continuo del Congreso Nacional de suspender la indexación de los salarios desde el 2017, no solo evidenciamos las leyes de aprobación al presupuesto nacional de cada año, sino que expusimos la motivación principal que sin duda ha impedido la deseada indexación, siendo esto la necesidad de preservar la estabilidad fiscal del país.

El hilo publicado en el medio X realizado por la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no fija posición respecto a si debe o no ajustarse el referido salario, sino más bien expone la capacidad legal que tiene el Congreso Nacional para habilitar suspensiones temporales a disposiciones legales contenidas en otras leyes, tal como la normativa de indexación de los salarios.

La Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera que el tema de la recaudación fiscal del país es algo que sin duda alguna debemos de continuar evaluando y fortaleciendo.

Tal como ilustramos en el citado hilo en X, la situación fiscal de la República Dominicana requiere de una base aportante más amplia, lo cual se logra principalmente a través de una empleomanía formal y con mejores oportunidades laborales, cosa que el PRM ha promovido durante su gestión.

Por último, las opiniones expresadas mediante la plataforma X, así como esta aclaración, no comprometen a los miembros del Congreso Nacional del partido PRM, así como a otros dirigentes, sino que representa la opinión técnica de esta Secretaria.

Esperamos que esta aclaración sirva para continuar dialogando sobre temas de interés nacional, siempre desde la posición de aportar ideas concretas en aras de una mejor República Dominicana.