Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– En un ambiente distendido y de maternal cordialidad, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, conversó en su despacho con los estudiantes ganadores de la XV Edición del Premio al Mérito Escolar con la que la embajada de Santo Domingo en Madrid reconoce el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de la juventud dominicana en el exterior.

El grupo, acompañado por el intelectual Tony Raful, embajador del país en el Reino de España, estuvo integrado por Paola Juliana Ramírez Volquez, Martina Tussent Granero, Gael Then Hallal, Alexander Yersy Pérez, Yarisa García Pérez, Manuel Figuereo García, Wander Alcántara Ventura, Rafael de Jesús Arroyo Ángeles, Nicole Elidania Cataño Batía y Roberto Arco Acosta.

Reynoso explicó el rol del Ministerio Público para mantener el clima social, su responsabilidad en la persecución del delito, en la protección de las víctimas y en garantizar la protección de derechos.

También, agradeció el gesto de la visita y exhortó a los jóvenes a esforzarse y sacrificarse para alcanzar sus sueños. “A veces nos dicen mucho: `hay que soñar, hay que soñar´… Yo digo: eso es verdad, pero hay que trabajar mucho para alcanzar los sueños”.

“A veces nos caemos, nos vamos a caer, hay sueños que no vamos a alcanzarlos, pero lo más importante es no perder la vista de la meta, y si no logramos un sueño porque el sacrificio que hicimos no fue suficiente, en lugar de abandonar el sueño, vamos a multiplicar el sacrificio, las jornadas para alcanzar los sueños”.

Alegres, los jóvenes compartieron sus aspiraciones futuras: bomberos, médicos, abogados… todo un mundo de sueños por delante en hijos de República Dominicana que construyen su futuro allende los mares, con un tono de voz dominado por la z y en discusiones amigables sobre el Real Madrid o el Barça.

Reynoso les contó de sus esfuerzos profesionales, del hecho de que recorrió todos los peldaños del Ministerio Público hasta llegar a ocupar la responsabilidad de Procuradora General de la República.

Los motivó a compartir y aplicar sus conocimientos. “Usted puede ser la persona más formada y más capacitada, pero si usted no comparte el conocimiento o no lo aplica, ¿de qué sirve el conocimiento cuando no tenemos una vocación de compartirlo con los demás o aplicarlo para mejorar?”, agregó Reynoso, quien estuvo acompañada por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla Hiraldo, director de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público.

Mientras, el poeta y escritor Tony Raful resaltó que la embajada en Madrid quiso que los estudiantes conocieran a la Procuradora General de la República por su valoración social. “Estamos ante la presencia de una funcionaria con una valentía extraordinaria y estamos ante la presencia de una persona con categoría superior desde el punto de vista de administración de justicia, que, de alguna manera, adecenta, adecenta, toda la estructura de Estado y de poder de la República Dominicana”, agregó Raful.

El diplomático se hizo acompañar por Diana Infante, Karla Tejeda y Marlie Santana, de la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España. Además, por Nicole Alcántara Ventura, hermana de Wander Alcántara Ventura, uno de los estudiantes meritorios que participa en la visita.