Programa Fomenta Pymes Banreservas es reconocido como modelo de negocio

Fuente externa

El programa Fomenta Pymes del Banco de Reservas fue reconocido como Modelo de Negocio en la quinta edición del Catálogo de Prácticas Prometedoras, que realiza el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El galardón fue recibido por el director senior de Pymes de Banreservas, Juan Carlos García; y la directora de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la institución bancaria, Raquel Giraldez.

La iniciativa es una propuesta integral de soluciones financieras que impulsa el desarrollo sostenible del sector, diseñada exclusivamente para responder a las necesidades de las pequeñas empresas del país

A través de su programa Fomenta Pymes, Banreservas ha desembolsado desde 2018 más de RD$285,000 millones, facilitando el acceso a productos y servicios bancarios, con una cartera activa de más de RD$95,000 millones y una pasiva que supera los RD$104,000 millones.

En la actualidad, más de 157,000 pymes han sido atendidas por el Banco y 30,800 personas se han beneficiado de la formación y las asesorías técnicas que ofrece el programa, para fortalecer la gestión y manejo de las finanzas, promover el emprendimiento innovador y fomentar la asociatividad

A cada una de las pymes beneficiadas, la institución además les facilita la protección de riesgos catastróficos y civiles mediante una póliza especializada y financiamientos verdes, gestión esta última que alcanza a 380 clientes.

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las mypimes representan el 98.5% de las empresas en la República Dominicana y generan el 38.5% de los empleos formales.

Con el Programa Fomenta Pymes, Banreservas impulsa la prosperidad de todos los dominicanos de manera sostenible y replicable, al tiempo que responde a los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030.

El acto de entrega contó con la participación de 19 empresas con iniciativas sobresalientes en las categorías Modelo de Negocio, Responsabilidad Social Corporativa y Micro y pequeñas empresas.