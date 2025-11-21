Fuente Externa

Santo Domingo.– Un millón 125 mil pesos fueron entregados por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa a los ganadores del proyecto Emprendelab 2025, en las diferentes categorías, de manos del director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara.

En sus palabras de bienvenida, Gómez Mazara dijo sentirse orgulloso de los proyectos presentados en Emprendelab 2025, al tiempo de agradecer a los formadores, mentores y jurados del programa.

Expresó su satisfacción al descubrir “tantos talentos con sus proyectos tecnológicos e innovadores”, que tendrán el acompañamiento de Promipyme en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

El director general de Promipyme agradeció a Alan Fernández, representante de la Unión Europea; Derlin Núñez, especialista del Ministerio de Hacienda; Ingrid Fermín, del BCIE; Karina Taveras, de Protevi, y demás patrocinadores, entre otros.

Los premios en metálico fueron donados por los patrocinadores del evento: Banco Centroamericano de Integración Económica, Mercacit, Fundación Enlata, entre otros.

Gómez Mazara, junto a Jonathan Cabrera, subdirector de Gestión y Desarrollo Empresarial, entregaron los premios a los jóvenes innovadores: Rosamelia Agustín, Luis Javier, Gabriela Reyes, Ludy Rincón y Elaine Presencio.

Otros ganadores fueron: Elaine Plascencio, Sujei Herrera Rodríguez, Rosamelia Agustín Yalia, Luis Abel Javier de los Santos, Paola Emiliano Arias, Gabriela Reyes Batista, Benjamín Reyes Batista, Benjamín López Bórquez, Ludy Neissy Rincón y Manuel Osorio Villegas.

Las categorías premiadas fueron Industrias Creativas, Agrotech, Tecnoindustria, Software y Comercio 4.0.

Durante el evento, cada ganador agradeció a Promipyme por el apoyo brindado para la ejecución de sus innovadoras ideas, hoy convertidas en negocios.

También fueron reconocidos los formadores: Joan Salcé, Piero Tolari, Andrés Mejía, Hermes Núñez, Marilenny Soriano, Dadezha Jiménez, Daysi Reyes y Carlos Andrés Atile; así como las mentoras: Samantha Rivas, Jonathan Mentor, Brenda Hidalgo, Clary Díaz, Rosa Paniagua, Delis Martínez Díaz y Frankeysi Severino.

De igual forma, recibieron reconocimientos los jurados Julissa Mateo, Karina Mañón, Rosario Aróstegui y Xiomy Ramírez. Durante el evento, Cairo Arévalo, encargado de Proyectos Especiales y coordinador de Emprendelab, recibió un reconocimiento de los ganadores.

Emprendelab 2025 fue lanzado por Promipyme para fortalecer el ecosistema emprendedor nacional. Fue celebrado el pasado mes de septiembre en un hotel de la capital y se enfoca en cinco sectores clave: Agrotech, Comercio 4.0, Tecnoindustria, Software e Industrias Creativas.

En la entrega de premios estuvieron presentes, además del director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara; Leonardo Perozo Suazo, subdirector general administrativo y financiero; Jonathan Cabrera Pérez, subdirector de Gestión y Desarrollo Empresarial; Tamara Vásquez, subdirectora de Planificación Estratégica, Desarrollo y Gestión Internacional; Osiris Marchena Duquela, subdirector de Negocios Crediticios; Cairo Arévalo, gerente de Innovación y Proyectos Especiales; Lissa Camejo, gerente de Capacitación Empresarial; Rubén Dumet, coordinador de Desarrollo Empresarial; Alexander Javier, gerente de Desarrollo Empresarial, entre otros.