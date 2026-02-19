Promipyme entrega RD$90 millones a 400 prestatarios en Villa Altagracia*

Fuente externa

*Villa Altagracia, San Cristóbal.- El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) realizó la entrega de RD$90 millones a 400 prestatarios de este municipio, como parte de su programa de financiamiento orientado al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En representación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, Johana Bonelly expresó que el Gobierno reafirma su compromiso con los microempresarios de Villa Altagracia. “Hemos venido a apoyarles, acompañarles y ayudarles a crecer”, puntualizó.

De su lado, el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, destacó que la institución continúa ejecutando el mandato del presidente Luis Abinader de llevar el crédito a donde vive la gente, facilitando oportunidades reales de desarrollo para los emprendedores.

El funcionario subrayó que Promipyme ofrece una tasa de interés fija, significativamente menor —hasta diez veces inferior— a la que se cobra en los mercados, lo que permite a los beneficiarios acceder a financiamiento en condiciones justas y sostenibles.

“Nos llena de orgullo decir que, desde nuestra llegada a la institución, hemos desembolsado un total de RD$16,025 millones de pesos, de los cuales el 52 % ha sido destinado a negocios liderados por mujeres”, informó el director.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gobernadora provincial, Pura Casilla, mientras que el agradecimiento, en nombre de los prestatarios, fue pronunciado por Mariel Antonia Payano.