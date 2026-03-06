Promipyme impulsa la inclusión financiera femenina con foro que reúne a líderes del Gobierno y del sector financiero

Fuente externa

Santo Domingo, República Dominicana. — El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme) celebró la primera edición del Foro Promipyme Mujer: “Inclusión financiera: el rol de la mujer en el crecimiento económico”, un espacio de alto nivel que reunió a líderes del Gobierno, del sistema financiero y del sector empresarial para analizar el impacto del financiamiento a mujeres en el desarrollo económico del país.

El evento, realizado en el Hotel Sheraton, forma parte de la estrategia institucional impulsada por el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, orientada a fortalecer tres pilares clave: la inclusión financiera de las mujeres, la equidad territorial en el acceso al crédito y la ampliación del impacto económico de la institución.

Durante su intervención, Gómez Mazara destacó que la participación económica femenina no solo responde a criterios de equidad social, sino también a una lógica económica sustentada en evidencia. “El crédito a las mujeres no es una concesión social ni una estrategia de imagen; es una decisión racional de asignación de capital. Allí donde algunos ven informalidad o riesgo, nosotros vemos disciplina, retorno y mercado”, afirmó el director de Promipyme.

El economista explicó que las estadísticas de la institución reflejan una alta participación femenina en su cartera de crédito, lo que confirma el papel central de las mujeres en el ecosistema productivo dominicano. “Más de 52 % de los desembolsos realizados por Promipyme, que superan los RD$17,600 millones, han sido destinados a negocios liderados por mujeres. Esto demuestra que apostar por la mujer emprendedora es apostar por la estabilidad financiera y el crecimiento económico”, señaló.

La alcaldesa Carolina Mejía señaló que “cada peso que llega a manos de una mujer a través del microcrédito no solo crea un negocio. Crea un empleo, educa un hijo, saca una familia de la pobreza y construye la clase media que la República Dominicana necesita para las próximas décadas”. Aplaudió el trabajo que realiza Fabricio Gómez mazara al frente de Promipyme.

El foro también sirvió de escenario para presentar los resultados de un análisis económico sobre el impacto de las mujeres en el sistema de microfinanzas del país, el cual evidenció que los negocios liderados por ellas presentan niveles de morosidad inferiores a los de sus pares masculinos, lo que refuerza su valor estratégico dentro del sistema financiero.

La agenda del foro incluyó el panel “Mujer, inclusión financiera y su desarrollo en el tejido productivo nacional”, con la participación de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Rosanna Ruiz; la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont; y Gianna Franjul, viceministra de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Asimismo, el evento contó con la presencia de destacadas autoridades junto a representantes del Gobierno, del sector financiero, asociaciones empresariales y organizaciones de mujeres emprendedoras. El Foro Promipyme Mujer nace como una plataforma permanente de discusión y articulación de políticas que impulsen la inclusión financiera femenina y fortalezcan el liderazgo de las mujeres dentro del tejido productivo nacional.

“Cuando las mujeres acceden a capital, el impacto trasciende el negocio individual: se traduce en más empleo, mayor producción y mejores condiciones de vida para sus familias y comunidades”, concluyó Gómez Mazara.