Promoverán en el Congreso Nacional juicio político contra regidores y el alcalde de SDE

El dirigente comunitario del Municipio Santo Domingo Este, Haysel González, anunció que solicitará junto a un grupo de comunitarios, un juicio político contra el Alcalde de SDE, Manuel Jiménez, y los miembros del Concejo de Regidores de dicha localidad por haber violado la Ley 176-07 y la Constitución al aprobarse un aumento de salario de forma irregular. La solicitud se hará a través del Congreso Nacional. Además, dijo que solicitarán ante el Tribunal Superior Administrativo la nulidad de la resolución 001-2021.

Denunció la violación a las leyes cometidas por el alcalde y los concejales de SDE al incluir en el presupuesto municipal la partida y legislar para beneficio personal aprobándose una compensación de 22 mil pesos mensuales, equivalente al 10 por ciento de salario mensual, ya que el concejo de regidores es un órgano colegiado fiscalizador y no tiene facultad administrativa.

Además, Gonzalez expresó que constituye una violación a las leyes vigentes, ya que la aprobación de un aumento de salario por el Concejo de Regidores debe ser aplicable para las próximas autoridades electas y no para las autoridades actuales, en vista del carácter no retroactivo de la ley.

Expresó que solicitarán un juicio político para que las autoridades municipales le ofrezcan una explicación al país, “La resolución 001-2021 es una resolución abusiva que atenta contra los recursos del Estado que deben de está destinados exclusivamente al municipio que se encuentra sumergido en problemas graves y no en beneficio personal de las autoridades municipales”.

Argumentó que dicha resolución goza de varios elementos que la convierte en ilegítima y violatoria, ya que además de ser ilegal, no estaba incluida en la agenda del día, no fue sometida por el alcalde que es el único, según el art. 60, que tiene la prerrogativa de formular el proyecto de presupuesto municipal y sus modificaciones; y fue sometida por un regidor, que no tiene facultad para someter normativas administrativas.

“Esta es una de varias irregularidades que se están dando en la alcaldía de SDE y que sobre la marcha la ciudadanía se dará cuenta, pero por ahora queremos enfocarnos en la interpelación, porque entendemos que nuestro municipio merece una explicación por parte de sus autoridades municipales”, acotó Gonzalez.

Haysel González manifestó que actuarán conforme a la ley, en el entendido que tanto el alcalde como los regidores de SDE, no están solos en el escenario político; y qué hay muchos ciudadanos preocupados por el desorden que está imperando en el municipio.

Informó que cuenta con un equipo de profesionales del derecho que están instrumentando el sometimiento, y que en los próximos días, será depositado en la Secretaría del Congreso Nacional.

El joven dirigente dijo que el pueblo ya abrió los ojos con esto del aumento de los salarios, y que tiene conocimiento de que en el Ayuntamiento están pasado otras cosas muy graves, que la sociedad debe conocer.

“Existe una indignación y vergüenza por parte de los munícipes con las autoridades que eligieron. Es un abuso que Manuel Jiménez, que tanto aludió que sería un vigilante de los recursos del pueblo, hoy haya demostrado todo lo contrario, con una gestión ineficiente y con la denuncia de varias irregularidades en su gestión”, precisó.

González hizo su anuncio durante un a entrevista en el programa El Nuevo Diario En Sábado.