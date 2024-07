«Propuesta de Ateodom: Transformación Tributaria con Impuesto Único para una Nación Equitativa»

Por Quilvio Vazque

*Impuesto Único*

La Asociación de Ateos Dominicanos (Ateodom) propone una reforma tributaria que no afecta a ninguna de las clases sociales, pero sí beneficiará el bienestar de todos. Por favor lea nuestra propuesta hasta el final y agregue los puntos que usted crea que debemos cambiar, porque esta propuesta será presentada a las cámaras legislativas.

BENEFICIOS DEL IMPUESTO ÚNICO**

1)_El Impuesto Único anula todos los impuestos selectivos.

2)_Todos los servicios del Estado serían gratuito.

3)_ La salud dejará de ser un negocio, se eliminaran las empresas de Seguros, y la GBC se convertirá en una farmacia popular sin ningún tipo de cuentos.

4)_ Simplifica el sistema tributario al reemplazar múltiples impuestos con uno solo, lo que reduce la burocracia y los costos administrativos.

5)_Puede ser más transparente, haciendo más fácil para los contribuyentes entender porque pagan el impuesto.

6)_Al ser único y generalmente con una tasa fija, puede promover la equidad y reducir la evasión fiscal, ya que es más difícil de eludir.

7)_ Reduce la carga fiscal, porque los servicios públicos y privados serían gratuitos.

8)_El impuesto único es igual para todos, preserva el sistema capitalista de producción porque incentiva al industrial y al emprendedor.

9)_En cada Barrio el estado tendrá una Oficina del Impuesto único que informará y se mantendrá en contacto con cada ciudadano.

10)_Esta oficina se encargara de enseñar la responsabilidad de cada ciudadano con el impuesto único.

11)_Cada ciudadano igual que con la tarjeta Solidaridad tendrá una tarjeta del impuesto único que estará conectada a la cuenta oficial del tesoro.

12)_el Estado podría hacer una reducción de sus gastos, principalmente de los exorbitantes salarios de sus funcionarios y mejorar los sueldos de las instituciones.

¿POR QUÉ UN IMPUESTO ÚNICO?

Todos los gobiernos del Estado dominicano han operado con un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). A ese porcentaje del PIB, el Estado lo llama el presupuesto general de la nación. Nuestra propuesta es hacer un presupuesto general con un Impuesto Único, utilizando ese porcentaje del PIB que usa el Estado.

El producto interno bruto de nuestro país distribuye el ingreso per cápita por cada ciudadano en 10,500 dolares por persona equivale a 609,000 pesos dominicanos.

Si estimamos el impuesto único en un 25 por cientos del PIB podríamos eliminar todos los impuestos selectivos Y CREAR UN SOLO IMPUESTO PER CÁPITA.

El Impuesto Único representaría una reducción en la carga fiscal del Ciudadano porque sería un poco mas que el actual 23.5% y aportaría una mejora en el nivel de vida de todos los dominicanos.

Un Impuesto Único basado en el gasto, también conocido como un impuesto al consumo, significaría que las personas pagarían impuestos por los que gastan en lugar de pagar impuestos por sus ingresos y propiedades.

Implementando este Impuesto Único, la carga fiscal se reduciría en todos los sectores de la vida nacional y los beneficios elevarían nuestro país al mejor de los niveles de vida que tienen solo algunos países.

Automáticamente, cualquier venta al consumidor final de un producto terminado, sea importado o de producción local, convierte al vendedor en un recaudador del Estado, obligado a pagar el Impuesto Único.

No se pagaría impuesto por las propiedades, solo se paga impuesto por las propiedades vendidas.

Cualquier propiedad que sea vendida pasaría a ser gravada con el Impuesto Único.

El Impuesto Único es individual y está sustentado en una base de datos automática, por medio de un programa informático que contiene todos los datos del ciudadano y que agrega cada compra que hace el individuo con el cargo tributario por medio de la tarjeta de identificación. Sabemos que este programa basado en la factura fiscal existe, pero sería mejorado por la automatización del sistema individual. El sistema individual creará con la cédula de identidad un código del impuesto único Cada compra que hace el ciudadano será asentada automáticamente en su cuenta fiscal, con el cargo del Impuesto Único para la cuenta del Estado. Esto significa que no será posible el lavado de dinero.

Estos datos serían estrictamente confidenciales y solo en caso de una contradicción entre sus gastos y sus ingresos, se llamaría éste ciudadano a pasar por la oficina del impuesto único de su barrio, a explicar esta contradicción. En caso de comprobarse un delito, sería sometido a la sanción correspondiente.

*Relación del Impuesto Único con las empresas , El ciudadano y el Estado*

*Relación con las Empresas*

La relación de los empresarios con el Impuesto Único podría ser más sencilla y directa. Su producción, al no tener que pagar impuestos por materias primas, ni electricidad, ni empleados, ni por ganancias, ni por seguros médicos, ni por servicios municipales, facilita el cálculo del costo de los productos y reduce el tiempo y los recursos dedicados a la gestión fiscal. Esto simplificaría el proceso de pago, ya que no tendrían que lidiar con múltiples impuestos y regulaciones. Además, al ser gravada la producción, solo con el impuesto único, se evitan cargos escalonados en cada compra que hace la empresa, porque la materia prima no sería gravada.

Tanto las ganancias de las empresas como el pago a sus empleados serían transparentes porque ambas forman parte de un producto terminado. Además, se podría fijar un tope a las ganancias de las empresas que regule el precio de los productos. Las empresas no tendrían que pagar por sus propiedades ni por sus inventarios, porque el Impuesto Único solo se aplica al vendedor final.

Los servicios de aduana serían públicos y gratuitos. Los productos importados serían pagados por las empresas al precio de compra internacional, pero sin impuesto de aduana. En todo caso, la aduana será solo una oficina reguladora de las mercancías que entran y salen del país. Los productos exportados, al tener categorías de venta final, pagarán el Impuesto Único. Las ganancias que producen los productos exportados no pagarían Impuesto Único, porque esas ganancias van a parar a los productores, y estos, al igual que todos los ciudadanos, tendrán que pagar el impuesto en cada compra personal.

Con relación a las empresas informales, tendrían la facilidad de formalizarse porque no tendrán los inconvenientes que tienen ahora.

Cualquier producto que ellos vendan al consumidor final, tendrán un costo claro de producción porque esas materias sean locales o importadas estarán supervisada por el estado y llegaran sin impuestos a sus empresas.

Por otra parte tendremos precios sin agiostistas, y la competencia se producirá por calidad, no por cantidad, nunca se competirá por precios.

Sin importar las condiciones quien produce mas ganará mas, y quien produzca mas pagara mas impuesto.

Si usted vende 100 pagará 25 de impuesto, sí produce mil pagara 250.

Si vemos la empresa de chiripa como una actividad informal, no escaparía al pago del impuesto único, porque estas empresas se nutren del mercado formal que está obligado a reportar su producción al estado, sin importar que la empresa sea de producción local, de importación o de rubros agropecuarios.

Toda empresa que vende un producto directo al consumidor debe reportar al Impuesto Único el valor de su venta diaria. En el caso de los alquileres, se considera a cada propietario como un empresario de un bien terminado y debe pagar el Impuesto Único por sus alquileres.

*Relación con los Ciudadanos*

1. Podría incentivar el ahorro, ya que solo el dinero gastado estaría sujeto al impuesto.

2. Podría ser más equitativo, ya que quienes gastan más, contribuyen más al sistema tributario.

3. Podrían ser incluidos todos los servicios esenciales públicos y privados de forma gratuita para todos los ciudadanos sin excepciones. Los servicios de salud, educación, electricidad, municipales, medicinas y funerarios serían totalmente gratuitos.

4. Cada ciudadano será parte de una base de datos con un número de identificación y con todas las informaciones de él y todas sus propiedades.

5. Cada ciudadano tendría acceso a todas las informaciones de esa base de datos y está obligado a firmar que todo lo que dice la base de datos sobre él es correcto.

6. Las oficinas recaudadoras del Estado, con sus oficinas barriales, estarán interconectada a cada actividad de compra y venta del barrio, tendrán acceso a la base de datos para modificar el intercambio comercial de propiedades de los ciudadanos, pero solo se aplicará el Impuesto Único a las ventas.

7. La única penalidad para los ciudadanos será sobre la mentira. La mentira será castigada severamente si oculta cualquier tipo de venta que realice sin reportar el impuesto.

8. Podría simplificar la recaudación de impuestos, haciendo más fácil para el gobierno gestionar y reducir el fraude fiscal.

9. El ciudadano estará protegido porque las compras que no tengan valor fiscal serán reportadas a una oficina del Estado y quedarán registradas para fines de comparar con las facturas de venta al consumidor final.

*Relación del Impuesto Único con Materias Primas, Industriales y Agrícolas, Importadas o Locales*

Implementar un Impuesto Único basado en el gasto para materias primas, tanto agrícolas como importadas, requiere un enfoque cuidadoso para evitar distorsiones en el mercado y asegurar la equidad. Aquí hay algunos pasos y consideraciones clave:

1. El impuesto se aplicaría en el punto de venta final, no en cada etapa de la cadena de suministro. Esto significa que los productores agrícolas y los importadores no pagarían impuesto cuando compran insumos o materias primas.

2. Para las materias primas agrícolas producidas localmente, se podría implementar un sistema que asegure que el ciudadano pague solo el costo del producto final.

3. Para las materias primas importadas, se podría garantizar que los productos importados y los producidos localmente sean tratados de manera equitativa.

4. Se necesitaría un sistema robusto de seguimiento y auditoría para asegurar que todas las transacciones sean registradas correctamente y el impuesto se recaude de manera efectiva.

5. El Impuesto Único es individual y se aplica a todos los ciudadanos.

6. La evasión fiscal será castigada. El infractor será llevado a un tribunal formal para ser procesado. La acusación debe ser hecha por la oficina de Impuesto Único del Barrio.

*Relación con los Bancos*

1. El banco pasaría a ser una institución del Estado al servicio de los ciudadanos.

2. El servicio bancario es un servicio público, por lo tanto debe estar incluido en el Impuesto Único, esto significa que la carga bancaria es responsabilidad del Estado.

3. En los bancos comerciales, todos los ciudadanos tendrán oportunidades de obtener préstamos con la única garantía del gobierno.

4. Los bancos no cobrarán ningún tipo de impuesto.

5. El dinero depositado en los bancos no pagará impuestos ni ganará intereses.

6. El banco solo cobrará al Estado los gastos necesarios para el pago de sus empleados y sus gastos operacionales.

*Pensiones y Asistencia Social*

La sociedad está en deuda con sus viejos; a un viejo no le debe faltar nada. Las pensiones deben ser actualizadas al salario vigente con el salario de la última posición de trabajo que ocupó el trabajador. El fondo de pensiones debe ser mantenido con una porción del presupuesto nacional asignada a la asistencia social del Estado; ninguna empresa pública, privada o institución del Estado pagará pensiones. Al morir un pensionado, la pensión pasará a su pareja con las mismas condiciones, si la pareja cumple los requisitos de ley.

*El Impuesto Único, Medicina y Asistencia Médica*

Es imprescindible crear empresas médicas que produzcan las medicinas que necesitan los ciudadanos para cubrir todas las necesidades de salud. Estas empresas serán mantenidas por el estado con una porción del impuesto único.

*Propuesta de Reforma del Impuesto Único*

*1. Exención del Impuesto Único para Laboratorios y Acceso a Materias Primas*

Los laboratorios, al igual que todas las empresas, no pagarán el impuesto único. Además, tendrán acceso a materias primas importadas y locales sin pagar impuestos.

*2. Servicios Gratuitos en Hospitales y Clínicas*

Los hospitales y clínicas ofrecerán servicios gratuitos a los ciudadanos, incluidos pagos médicos y recetas.

A partir de implementar este sistema de salud, TODOS LOS SEGUROS MÉDICOS CESARÁN, LA SALUD DEJARÁ DE SER UN PRIVILEGIO PARA LOS QUE PUEDEN PAGAR.

*3. Medicinas en Farmacias y Facturación al Estado*

Las farmacias entregarán medicinas con una receta médica y cargarán las facturas al impuesto único del Estado.

*4. Servicios Públicos y Ayuntamientos*

Los ayuntamientos, que proveen servicios públicos, continuarán recibiendo una porción del impuesto único para sus gastos. Estos servicios serán gratuitos para los ciudadanos.

*5. Introducción del Plebiscito*

Proponemos incluir en la reforma la figura del plebiscito. En un sistema democrático, el gobierno es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sin embargo, existe un problema grave en el uso del poder, ya que los representantes solo se acuerdan de sus votantes cada cuatro años.

Todos los servidores públicos estarán sometidos al escrutinios, y con las firmas del 5 por cientos de los ciudadanos, serán expuestos al Plebiscito.

Debe existir un plebiscito focalizado, donde cada región confirme anualmente que su representante está trabajando bien. Este plebiscito excluirá la figura del presidente para evitar la desestabilización del país.