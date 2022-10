¿Qué motivó a Luís Marte a cambiar a Abel Martínez por Margarita Cedeño en la Recta final?

Por Santiago Mata

No se sabe, pero…

Todo iba muy tranquilo en la ruta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hacia la cita del próximo domingo 16, fecha en que celebrará su Consulta Ciudadana Y de donde se propone escoger a su candidato presidencial para las elecciones de 2024.

Pero, ya en la recta final ha surgido de repente un hervidero político, que por lo menos en Santo Domingo Este, está provocando reacciones que van desde la alegría hasta la decepción entre los seguidores de al menos tres de los precandidatos que se disputan la nominación presidencial.

El revuelo interno lo ha desatado la repentina aparición del alto dirigente Luís Marte anunciando con una fotografía su apoyo a la ex primera dama, ex vicepresidenta de la república y actual precandidata Margarita Cedeño.

Se sabía que, desde hace más de un año, Luís Marte había dado su apoyo y trabajado con mucho entusiasmo en favor de las aspiraciones del actual alcalde de Santiago, Abel Martínez y se había planteado que ese apoyo no se limitaba al municipio de SDE o la provincia SD, sino que se extendía a gran parte del territorio donde el influyente ex vice ministro pudiera tener alguna incidencia político-partidaria, a partir de sus aportes de años desde Palacio.

Sin embargo, hoy se sabe que Luís Marte ha cambiado a Abel por Margarita en el momento más crucial del proceso.

Por su puesto, del lado de Margarita reina la alegría, al tiempo que hierve una tímida decepción de parte de quienes apoyan a Abel, entre quienes están los que se plantean que el cambio de posición de Luís Marte debe estar vinculado a una “línea” bajada por el presidente del partido, Danilo Medina.

Lo que se discute por lo bajo es precisamente si se trata de una decisión particular de Marte, a lo que no sé le otorga una relevancia decisiva en el proceso, o si se trata de una “Línea” lo cual podría determinar su curso y sus resultados.

En el sector que apoya a Domínguez Brito se observa el acontecimiento con reservas, porque de ser cierta la versión, su acatamiento les afectaría por igual.

Otros conocidos dirigentes del entorno más cercano a Medina en este municipio y que respaldan a Abel Martínez, mantienen el apoyo, como es el caso de José Cabrera.

Ayer domingo la diputada Isabel de la Cruz posteaba en su cuenta de Facebook que “Seguimos trabajando con entusiasmo la candidatura de Abel Martínez, la esperanza del PLD”.

En la mañana de este sábado, el ex secretario general del PLD, José Tomás Pérez, en nota colgada en su cuenta de Twitter reaccionó airado por las críticas que se lanzan contra Margarita Cedeño, donde lamentó que “El PLD ha sido penetrado por un tigueraje que se mueve alrededor de algunos precandidatos que no respeta símbolos, que no conoce la palabra compañero, que usan las redes para insultar y que no tiene respeto por nadie”.

En tanto que el ex presidente Danilo Medina le dijo la mañana de este lunes al programa radial El Zol de la Mañana que él está “neutral” en el proceso y que le dará todo su apoyo al que resulte ganador en la consulta de este domingo.

Hasta el momento, los seis aspirantes a la nominación presidencial peledeísta sostienen encuentros periódicos con la Comisión Organizadora del evento y todos han manifestado sentirse satisfechos con el desarrollo del proceso.

Hasta ahora.

Mientras tanto, en Santo Domingo Este persiste la comidilla en todas las conversaciones alrededor de la consulta del 16 es Luís Marte.

Puede que sea una especulación, pues se desconocen y posiblemente nunca se sepa a ciencia cierta los motivos que haya tenido el respetado dirigente peledeísta para tomar esa repentina decisión, para lo cual tiene todo el derecho, pero el hecho no deja de perturbar los ánimos dentro del PLD, a sólo cinco días de su Consulta Ciudadana.