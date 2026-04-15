Quema de neumáticos sacude San Francisco de Macorís por huelga en Salcedo

Por Cinthia Polanco

San Francisco de Macorís.– El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), en San Francisco de Macorís, protagonizó la noche de este martes quemas de neumáticos en distintas calles y avenidas de esta ciudad, en acciones vinculadas al respaldo a la huelga convocada en Salcedo.

El FALPO anunció su apoyo a la jornada de protestas pautada para los días 14 y 15 del presente mes en el municipio de Salcedo, donde organizaciones populares han llamado a un paro de 48 horas.

De acuerdo con el FALPO, la decisión del pueblo de Salcedo de paralizar sus actividades responde al incumplimiento de las autoridades y al abandono en que, aseguran, se encuentra esa demarcación.

Sostienen que la huelga no es un hecho aislado, sino el resultado de la falta de voluntad política y del incumplimiento de acuerdos previos con el gobierno. “La paciencia del pueblo tiene un límite”, expresaron, al tiempo que justifican la protesta como un reclamo por mejores condiciones de vida.

La organización también denunció que, frente a las demandas sociales, las autoridades han respondido con militarización en lugar de soluciones concretas, como la construcción de calles, aceras y contenes.

En ese sentido, condenaron el uso de la fuerza contra los manifestantes y advirtieron que la presencia militar en las calles solo busca, según afirman, generar temor en la población.

El FALPO, junto al Movimiento Social, Popular y Campesino de San Francisco de Macorís, reiteró su apoyo a la huelga y se declaró en sesión permanente, al tiempo que no descarta la realización de nuevas manifestaciones en esta ciudad en solidaridad con Salcedo.