¿Quién gana y quién pierde con el alza del petróleo en Latinoamérica?

RT.-El alza de los precios del crudo por causa de la agresión militar de EE.UU. e Israel contra Irán, así como el cierre del estrecho de Ormuz, reconfigurarán las perspectivas macroeconómicas en América Latina en 2026, según un informe de Goldman Sachs referido por Bloomberg. Empero, los especialistas del banco de inversión precisan que los efectos serán distintos entre los exportadores e importadores de petróleo.

«El shock no impactará ni se propagará uniformemente por Latinoamérica. La balanza comercial petrolera destaca como un eje crítico de diferenciación», afirmaron los expertos. En su opinión, «las disrupciones de la oferta [de crudo] impulsan el shock, la incertidumbre geopolítica ha aumentado y las condiciones financieras globales se han endurecido».

A ese respecto, apuntaron que los países exportadores recibirán beneficios económicos procedentes de ingresos inesperados, al tiempo que los importadores verán crecer sus facturas energéticas. Goldman Sachs incluye en el primer grupo a Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, mientras que en el extremo del segundo figuran Chile, México y Perú.