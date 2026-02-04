Radhamés Silverio da la bienvenida al semestre 2026-10 con una visión renovada de excelencia e innovación para la UASD

El candidato a la rectoría por el Movimiento Académico Triunfo promueve el fortalecimiento de la investigación, la transformación digital y el desarrollo integral de la comunidad universitaria.

Por Brinio Batista

Santo Domingo. – Radhamés Silverio González, candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) por el Movimiento Académico Triunfo, pronunció el discurso de bienvenida al semestre académico 2026-10, ocasión en la que expuso una visión institucional centrada en la calidad académica, la investigación científica, la innovación y el fortalecimiento del bienestar universitario.

En sus palabras de apertura, Silverio destacó que el inicio de un nuevo semestre representa no solo la continuidad de las labores docentes, sino también la renovación del compromiso colectivo con la misión histórica de la academia estatal.

“Hoy iniciamos un nuevo semestre académico y, con él, renovamos algo más que un ciclo de actividades universitarias: renovamos la esperanza, el compromiso y la responsabilidad de seguir construyendo una universidad enfocada en el bienestar, la investigación, la innovación y la formación integral”, expresó Silverio durante un diálogo celebrado en la explanada de la Facultad de Ciencias, que contó con la participación de docentes, estudiantes y personal administrativo.

El también vicerrector de Investigación y Postgrado subrayó la necesidad de consolidar una UASD moderna, socialmente pertinente y articulada con los avances científicos y tecnológicos que impulsan las transformaciones globales, en particular las vinculadas a la cuarta y quinta revoluciones industriales.

Asimismo, resaltó que la fortaleza institucional de la universidad descansa en su capital humano: estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo y de apoyo, cuya labor —señaló— es determinante para elevar la calidad de los servicios académicos, la producción científica y la vinculación social de la institución.

Silverio reiteró su visión de una universidad que escuche y acompañe a su comunidad, que garantice condiciones dignas para la docencia, el aprendizaje y la investigación, y que impulse de manera decidida la transformación digital y el fortalecimiento de la gestión universitaria.

“Creemos en una UASD que continúe garantizando condiciones dignas para enseñar, aprender e investigar; que impulse la transformación digital; que fortalezca la producción científica; y que se proyecte con orgullo al país y al mundo”, afirmó.

Durante su intervención, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a asumir el semestre con sentido de propósito y responsabilidad institucional, destacando que cada espacio de docencia, investigación, extensión y servicio contribuye a la construcción diaria del futuro de la universidad.

Radhamés Silverio González estuvo acompañado por los candidatos a las vicerrectorías del Movimiento

Académico Triunfo: Lesly Altagracia Mejía Roque (Docente), Alexi Martínez Olivo (Administrativa), José Ferreira (Investigación y Postgrado) y Radhamés Bautista López García (Extensión); por Héctor Pereyra, Jesús Andújar y Francisco Vegazo (coordinadores de campaña); así como por decenas de docentes, investigadores, estudiantes y colaboradores administrativos que respaldan sus aspiraciones.

“Cada clase, cada proyecto y cada servicio cuentan, y el futuro de la Primada de América se construye todos los días, desde el trabajo conjunto, el respeto y la vocación de servicio”, señaló.

Silverio González concluyó su mensaje con una exhortación a encarar el nuevo período académico con determinación y visión de logro colectivo.

“El triunfo es hoy, es aquí y es ahora: en 2026 la UASD va por más y por lo mejor”. Con este mensaje, el candidato del Movimiento Académico Triunfo dejó formalmente inaugurado el semestre 2026-10, al tiempo que proyectó una propuesta centrada en la excelencia académica, la innovación institucional y el fortalecimiento del rol de la UASD como referente nacional de la educación superior.