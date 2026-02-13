Rafael Castillo encabeza acto de unidad en SDE y proyecta triunfo de Leonel en 2028

Por Ramon Peralta

Santo Domingo Este. En una multitudinaria y representativa actividad celebrada en el Club Framboyán del INVI de Los Mina, el diputado Rafael Castillo afirmó que Santo Domingo Este será determinante en el triunfo del doctor Leonel Fernández en las elecciones presidenciales de 2028.

El encuentro, organizado con motivo del Día del Amor y la Amistad, reunió a dirigentes de las tres circunscripciones del municipio, enviando una clara señal de cohesión y madurez política dentro de la Fuerza del Pueblo y proyectando al municipio como una fuerza decisiva en el escenario electoral nacional.

La actividad contó con la presencia de importantes figuras de la organización, entre ellas el presidente provincial y miembro de la Dirección Política, Rubén Maldonado; Alexandra Peña, miembro de la Dirección Política y presidenta de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este; el ingeniero Ignacio Ditrén, miembro de la Dirección Política y secretario nacional de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo; el diputado Heriberto Aracena; así como Dionis Sánchez, Jesús Féliz, Juan Gómez y Danilo Terrero, entre otros miembros de la Dirección Política.

También estuvieron presentes el sociólogo Juan López, emblemático secretario general de la gestión municipal histórica de Juancito; Fabián Tavera, empresario y miembro de la Dirección Central; además de otras personalidades de la vida social y empresarial del municipio más grande del país.

Tradicionalmente, esta actividad es convocada por Castillo junto a la dirigencia de la circunscripción número dos, demarcación que representa; sin embargo, este año el evento adquirió mayor dimensión al integrar dirigentes y estructuras de las tres circunscripciones de Santo Domingo Este, fortaleciendo así el mensaje de unidad partidaria.

Castillo explicó que, debido a un proceso quirúrgico al que fue sometido en diciembre, no pudo realizar el tradicional encuentro de fin de año, razón por la cual decidió convocar a la dirigencia en una fecha tan trascendental. Y definió el amor y la amistad como los valores que mantienen unidos a la Fuerza del Pueblo.

Desde la entrada del Club Framboyán, una valla con el mensaje “Nos une un líder” y la imagen del doctor Leonel Fernández marcaba el espíritu del evento. Castillo pidió a los presentes ponerse de pie para ofrecer un fuerte aplauso al que definió como “el próximo presidente de la República”.

“La Fuerza del Pueblo indefectiblemente subirá las escalinatas del Palacio Nacional en 2028. Pero para lograrlo necesitamos un partido completamente unificado, sin fisuras. La unidad es la fuerza que mueve toda maquinaria hacia el triunfo”, afirmó.

La actividad contó con más de cien miembros de la Dirección Central de Santo Domingo Este, pertenecientes a las tres circunscripciones, así como alrededor de 150 presidentes de direcciones medias, lo que convirtió el encuentro en una verdadera muestra de unidad partidaria alrededor de la figura de Leonel Fernández.

Aunque la circunscripción número dos tuvo una presencia mayoritaria por ser la demarcación natural del legislador, la integración de dirigentes de las tres circunscripciones evidenció un esfuerzo consciente de ampliar y consolidar la unidad interna.

Castillo fue el primero en llegar al lugar y recibió personalmente a cada dirigente en la entrada del club, gesto que fue valorado como una muestra de cercanía y liderazgo integrador.

“Este municipio, el más grande electoralmente hablando, le dará el triunfo al doctor Leonel Fernández. Pero ese triunfo se construye desde abajo, con nuestras direcciones medias, con la Dirección Central y con cada compañero comprometido”, sostuvo.

El encuentro en el Club Framboyán del INVI de Los Mina se convirtió así en una señal clara de que la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este mantiene cohesión, organización y entusiasmo, enfocados en trabajar unidos para garantizar la victoria de Leonel Fernández en 2028.