Raquel Peña abre el año escolar en Santiago y anuncia nuevas rutas del transporte estudiantil

Santiago, RD. – Tras recoger a los estudiantes de Santiago en un autobús del Sistema de Transporte Estudiantil (TRAE) y llevarlos a sus escuelas, la vicepresidenta Raquel Peña dió apertura al nuevo periodo escolar 2025-2026, desde la ciudad corazón.

El acto oficial tuvo lugar en la Escuela Básica Prof. María Secundina Torres Siri, ubicada en la comunidad de Monte Adentro, la cual albergará a cerca de 700 niños y niñas de primaria.

La vicemandataria, quien es también la presidenta del Gabinete de Educación, renovó el compromiso del presidente Luis Abinader y de todo el gobierno de sembrar esperanza y desarrollo desde las aulas, garantizando que cada niño, niña y joven dominicano encuentre en la educación la oportunidad de forjar una vida próspera y productiva.

“Cada día en la escuela será un impulso a los sueños de todos ustedes y un peldaño hacia ese futuro que ustedes mismos construirán” dijo Peña a los estudiantes.

Raquel Peña destacó que con la reapertura de cada escuela, no solo se inicia un nuevo año de escolaridad, también se abren las puertas a nuevos sueños y esperanzas que se forjarán en aulas más dignas y con las herramientas que le permitirán a cada estudiante desarrollar todo su potencial.

La vicemandataria explicó que el lema de este año, “Educar es compromiso de todos”, recuerda que la tarea de enseñar y de aprender no recae únicamente en la escuela, también los padres, madres, maestros, comunidad y todo el gobierno, tiene la responsabilidad compartida de respaldar las herramientas para que alcancen sus metas.

De igual modo, repasó como, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader se han hecho esfuerzo múltiples para un año escolar exitoso: más de 124,000 docentes participaron en capacitaciones durante el verano; se distribuyó nuevo mobiliario escolar; se fortaleció el personal educativo y se realizaron trabajos de adecuación de planteles en todo el país.

Asimismo se inauguraron más de 72 escuelas con 1,139 aulas y 564 aulas auxiliares, con una inversión superior a los 6,600 millones de pesos. También se avanzó en la construcción de 129 edificios destinados a 104 liceos y 25 politécnicos, para ampliar la cobertura del nivel secundario y técnico.

De su lado, el viceministro de Gestión Financiera y Administrativa del Ministerio de Educación, Julio Cordero, manifestó que este nuevo ciclo escolar inicia cargado de renovadas esperanzas, pero también respaldado por resultados tangibles que permiten seguir hacia delante con mayor confianza y optimismo.

Para el nuevo año lectivo 2025-2026 fueron convocandos 2,664,028 estudiantes de todos los niveles y modalidades, así como a los docentes, técnicos y personal administrativo.

Nuevas rutas del TRAE en Santiago

Por otro lado, además de recoger a los estudiantes, compartir con ellos en el trayecto y acompañarlos hasta la escuela, la vicepresidenta Raquel Peña anunció la incorporación de nuevas rutas del Sistema de Transporte Estudiantil para Santiago.

El TRAE se implementará en nueve distritos educativos de la Ciudad Corazón, con 181 nuevos autobuses distribuidos en toda la provincia para impactar a 148 mil estudiantes y sus familias, ampliando así la cobertura en la provincia de Santiago.

Esta importante iniciativa ya opera en las 31 provincias y el Distrito Nacional, con 660 rutas escolares y 1,871 autobuses, y hasta la fecha ha brindado transporte seguro y gratuito a más de 36 millones de estudiantes en sus 32 meses de funcionamiento.

Esta política pública responde al proyecto de nación del presidente Luis Abinader, y asegura que los estudiantes lleguen a tiempo y seguros a sus clases y representa un alivio económico para miles de familias en todo el territorio nacional.